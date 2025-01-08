الصحة: تقديم 120 ألف خدمة طبية وعلاجية في الكنائس والأديرة والحدائق بعيد الميلاد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم 120 ألف خدمة طبية وعلاجية في جميع المحافظات الجمهورية خلال تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بتأمين الاحتفالات والأحداث الكبرى للدولة المصرية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

خطة التأمين الطبي استهدفت دور العبادة والكنائس، والأديرة والحدائق

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن خطة التأمين الطبي استهدفت دور العبادة والكنائس، والأديرة، والحدائق والمتنزهات، وذلك من خلال 35 قافلة متنقلة تشمل تخصصات "باطنة، أمراض مزمنة، وأسنان، وأطفال"، بالإضافة إلى تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة التي تضمنت مبادرة علاج الأمراض المزمنة، ومبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، ومبادرة دعم صحة المرأة ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين، مع تواجد عيادات صحة الفم والأسنان، وعيادات تنظيم الأسرة، لتقديم الخدمة الطبية والتوعوية للمواطنين.

وأشار "عبدالغفار" الى أن فرق التوعية والتواصل المجتمعى قدمت التوعية الصحية لأكثر من 885 ألف مواطن في جميع المحافظات بأهمية وأساليب الوقاية من الأمراض المعدية والتنفسية مع التعريف بخدمات المبادرات الرئاسية «100 مليون صحة» التى تقدمها وزارة الصحة والسكان وذلك بمحيط وداخل الكنائس والأديرة وفى الحدائق العامة والمتنزهات وأماكن التجمعات.

انتظام سير العمل بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية

وأكد "عبدالغفار" انتظام سير العمل بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية خلال الاحتفالات وتواجد الفرق الطبية وتأهبها خاصة بأقسام الطوارئ، فضلًا عن انتشار سيارات الإسعاف وتمركزها بمحيط الحدائق والمتنزهات والكنائس والطرق والمحاور السريعة، لافتًا إلى عمل فرق التدخل السريع، والتنسيق الكامل بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة فى المستشفيات الجامعية لنقل الحالات المرضية.

وأكد "عبد الغفار" حرص الوزارة على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين خلال الاحتفالات الدينية والتجمعات وذلك ضمن خطة الوزارة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتقديم أفضل خدمات علاجية ووقائية.

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