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رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يناقش خطط التحول الرقمي لتطوير الخدمات

الصرف الصحى بالإسكندرية
الصرف الصحى بالإسكندرية

عقد اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكنرية، اجتماعًا مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات؛ لمتابعة تنفيذ خطط التحول الرقمي بالشركة.

 

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تناول الاجتماع مناقشة تطبيق أنظمة التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك نظم التتبع باستخدام نظام GPS، لتحسين كفاءة العمل وضمان تقديم خدمات الصرف الصحي بشكل أفضل.

وأكد "نافع" على أهمية مواكبة التطور التكنولوجي لتحقيق رؤية الدولة نحو رقمنة الخدمات، مما يسهم في رفع مستوى الأداء وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.

وشدد "نافع" على ضرورة الالتزام بتنفيذ البرامج والخطط الزمنية المقررة، مع توفير التدريب اللازم للموظفين لتعزيز قدراتهم في التعامل مع الأنظمة الرقمية الحديثة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الشركة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، ودعم التحول الرقمي بكفاءة وفعالية.

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اللواء محمود نافع شركة الصرف الصحي التكنولوجي الفريق أحمد خالد

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