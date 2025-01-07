الثلاثاء 07 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

أنا مش بعض، موقف محرج لـ هاريس على يد زوج عضوة بالشيوخ الجمهوري (فيديو)

كامالا هاريس نائبة
كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، فيتو

تعرضت  كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي لموقف محرج بعد رفض زوج سيناتورة عن الحزب الجمهوري مصافحتها خلال حفل تنصيبها.


وتجنب بروس فيشر، زوج عضوة مجلس الشيوخ الجمهوري ديب فيشر، من نبراسكا في فترة ولايتها الثالثة، يد هاريس الممدودة له خلال مراسم أداء القسم يوم الجمعة في مبنى الكابيتول، ولم يقدم سوى إيماءة بالرأس وكلمة شكرًا مقتضبة في المقابل، بعد أن أدت زوجته اليمين الدستورية.

ورفعت هاريس حواجبها بشكل واضح وعبست عندما التفتت المجموعة إلى الأمام لالتقاط صورة، فيما لم يبتسم بروس.

 وقالت هاريس ردًّا على تردد فيشر الواضح في الوقوف بالقرب منها خلال الصورة: "لا بأس، لن أعض… لا تقلق".

وانتقد الليبراليون والعديد من الجمهوريين تصرف فيشر، البالغ من العمر 73 عامًا، الذي جاء قبل أسابيع فقط من مغادرة هاريس وبايدن لمنصبيهما، وتولي الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس زمام الأمور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نائبة الرئيس الأمريكي موقف محرج بروس فيشر عضوة مجلس الشيوخ الجمهوري ديب فيشر مراسم اداء القسم مبني الكابيتول دونالد ترامب
ads

الأكثر قراءة

أنا مش بعض، موقف محرج لـ هاريس على يد زوج عضوة بالشيوخ الجمهوري (فيديو)

الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين تضربان مصر وتكشف خريطة الأمطار حتى الأسبوع المقبل

بعد 5 ساعات عصيبة، السيطرة على انفجار خط أنابيب البترول بالخانكة

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، ارتفاع البطاطس والقلقاس والفلفل

ارتفاع البلطي والدنيس والجمبري، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

رغم ظروفه المالية الصعبة، فنان يرفض عرضا من ولاية أمريكية بسبب إسرائيل

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 07 -01 - 2025 في مصر

هتمسح اسمه من السجلات، خطوة أخيرة من جنيفر لوبيز قبل الطلاق رسميا من بن أفليك

منوعات

المزيد

حدث تاريخي، رويال رامبل 2026 لأول مرة في السعودية

بالصدفة وبطريقة عفوية، قصة حسناء تونسية تحولت من راعية أغنام إلى نجمة تيك توك (صور)

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

9 ملايين شخص يعانون من الضباب الدخاني السام في فيتنام

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، ارتفاع البطاطس والقلقاس والفلفل

الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين تضربان مصر وتكشف خريطة الأمطار حتى الأسبوع المقبل

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

كانت كل حياته وغاب عن حضور جنازتها.. مواقف محمود تريزيجيه مع والدته (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 7 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 7 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 7 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية