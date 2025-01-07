أنا مش بعض، موقف محرج لـ هاريس على يد زوج عضوة بالشيوخ الجمهوري (فيديو)

تعرضت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي لموقف محرج بعد رفض زوج سيناتورة عن الحزب الجمهوري مصافحتها خلال حفل تنصيبها.



وتجنب بروس فيشر، زوج عضوة مجلس الشيوخ الجمهوري ديب فيشر، من نبراسكا في فترة ولايتها الثالثة، يد هاريس الممدودة له خلال مراسم أداء القسم يوم الجمعة في مبنى الكابيتول، ولم يقدم سوى إيماءة بالرأس وكلمة شكرًا مقتضبة في المقابل، بعد أن أدت زوجته اليمين الدستورية.

What an absolutely pathetic display of fragility and hate. The bare minimum—shaking someone’s hand—is apparently too much for these people.



This is cave-dweller behavior, plain and simple.



No class, no decency, just pure spite. pic.twitter.com/R5FcpEkIt3 January 6, 2025

ورفعت هاريس حواجبها بشكل واضح وعبست عندما التفتت المجموعة إلى الأمام لالتقاط صورة، فيما لم يبتسم بروس.

وقالت هاريس ردًّا على تردد فيشر الواضح في الوقوف بالقرب منها خلال الصورة: "لا بأس، لن أعض… لا تقلق".

وانتقد الليبراليون والعديد من الجمهوريين تصرف فيشر، البالغ من العمر 73 عامًا، الذي جاء قبل أسابيع فقط من مغادرة هاريس وبايدن لمنصبيهما، وتولي الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس زمام الأمور.

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