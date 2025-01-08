الأربعاء 08 يناير 2025
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زاهي حواس يصل الأقصر للإعلان عن اكتشاف مقبرة فرعونية بالبر الغربي (فيديو وصور)

الدكتور زاهي حواس
الدكتور زاهي حواس يصل الأقصر

قدمت بوابة «فيتو» بثا مباشرا من منطقة العساسيف بالبر الغربي للاستعدادت الأخيرة للإعلان عن اكتشاف مقبرة فرعونية، وسط حضور مميز من السائحين من مختلف الجنسيات.

كشف أثري جديد في الأقصر 

ووصل الدكتور زاهي حواس عالم الآثار وعالم المصريات الى منطقة الاكتشاف الأثري، الذي يعد الأول في مطلع العام الجديد 2025، ومن المقرر إعلان تفاصيل الكشف خلال المؤتمر الصحفي في تمام الساعة 11 صباحا من اليوم الأربعاء 8 يناير الجاري.

وذكرت مصادر أن الكشف عبارة عن مقبرة فرعونية بداخلها مجموعة من التوابيت والتماثيل الهامة، ويقع بجوار معبد حتشبسوت بجوار جبانة الخوخة الأثرية.

 

 

 

 

 

 

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