مع الزاهدين، أمثلة لزهد الرسول "2 – 2"

في حياة نبينا، صلى الله عليه وآله وسلم، أوضح المثل على الزهد مع القدرة.

نماذج من زهده صلى الله عليه وسلم

فقد ذكر النووي في الرياض، والمنذري في الترغيب كثيرا من زهد الرسول، صلى الله عليه وسلم، وكثيرا من ترغيبه في الزهد، ومن ذلك حديث أبي ذر، رضي الله عنه، قال: كنت أمشي مع النبي، صلى الله عليه وسلم، في حرة (حي) بالمدينة فاستقبلنا أحد، فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله، فقال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه.

ثم سار فقال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة؛ إلا من قال بالمال هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ماهم. متفق عليه.

فراش رسول الله

وعن عائشة، رضي الله عنها، قالت: إنما كان فراش رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الذي ينام عليه أدما حشوُه ليف، وفي رواية: كان وساد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الذي يتكئ عليه من أدم حشوه ليف. (رواه البخاري ومسلم وغيرهما).

وعنها، رضي الله عنها، قالت: دخلت عليَّ امرأةٌ من الأنصار فرأت فراش رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قطيفة مثنية، فبعثت إلي بفراش حشوه الصوف، فدخل علي رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: قلت: يا رسول الله فلانة الأنصارية دخلت فرأت فراشك فذهبت فبعثت إلي بهذا، فقال: رديه يا عائشة، فوالله لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة. (رواه البيهقي).

وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، رضي الله عنه، قال: أخرجت لنا عائشة، رضي الله عنها، كساء ملبدا وإزارا غليظا، قالت: قُبِض رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في هذين. (رواه البخاري ومسلم).

وعن عمر بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين، رضي الله عنهما، قال: ما ترك رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا؛ إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها، وسلاحه، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. (رواه البخاري).

خبز الشعير

وعن عائشة، رضي الله عنها، قالت: ما شبع آل محمد، صلى الله عليه وسلم، من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض متفق عليه.

وفي رواية: ما شبع آل محمد، صلى الله عليه وسلم، منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعا حتى قبض.

وعن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله، صلى الله عليه وسلم، من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. (رواه البخاري).

وعن أنس، رضي الله عنه، قال: لم يأكل النبي، صلى الله عليه وسلم، على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. (رواه البخاري)، وفي رواية له: ولا رأى شاة سميطا بعينه قط.

وعن النعمان بن بشير، رضي الله عنهما، قال: ألستم في طعام وشراب ما شئتم! لقد رأيت نبيكم، صلى الله عليه وسلم، وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. (رواه مسلم).

"ما لي وللدنيا"؟!

وعن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، قال: نام رسول الله، صلى الله عليه وسلم، على حصير، فقام وقد أثر في جنبه، قلنا: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء، فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. (رواه ابن ماجه والترمذي).

وعن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: دخلت على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهو على حصير، قال: فجلست فإذا عليه إزاره وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع وقرظ في ناحية في الغرفة، وإذا إهاب معلق، فابتدرت عيناي، فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب، فقال: يا نبي الله وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى! وذاك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار، وأنت نبي الله وصفوته وهذه خزانتك، قال: يا ابن الخطاب؛ أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا ؟ قلت: بلى. (رواه ابن ماجه بإسناد صحيح والحاكم).

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