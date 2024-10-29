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دين ودنيا

أمين الفتوى: من لم يصلِّ على آل البيت لا صلاة له (فيديو)

الشيخ محمد وسام،
الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من أعظم المظاهر على حب آل البيت هو ما ورد في قوله تعالى: {قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ}، مؤكدا أن الإمام الشافعي رضي الله عنه على هذا المعنى بقوله: 

يا آل بيت رسول الله حبكم *** فرض من الله في القرآن أنزله

 

أمين الفتوى: من لم يصلِّ على آل البيت لا صلاة له

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي شريف فؤاد، ببرنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، إن من لم يصلِّ على آل البيت لا صلاة له، مما يبرز مكانتهم العظيمة.

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوضح كيفية الصلاة عليه، حيث قال إن ذلك يجب أن يتضمن الصلاة على آل بيته، مما يدل على أن آل بيته هم جزء أساسي من حب الله ورسوله، وكذلك ذكر الإمام الشافعي أيضًا، اقتباسًا من السيدة نفيسة:

لو شق قلبي لبدا وسطه سطران قد خُطّا بلا كاتب

مما يدل على أن حب آل البيت يشكل جانبًا مهمًا من الشرع والتوحيد.

أهمية حب آل البيت

وتحدث وسام عن أهمية حب آل البيت كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: "من أحبني وأحب هذين، يعني الحسن والحسين، وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة"، كما ذكر: "أحب الله لما يغذيكم به من نعمة، وأحبوني لحب الله، وأحب آل بيتي لحبي"، وأوصى بخصوص الإمام الحسين، قائلًا: "أحب الله من أحب حسينا".

هذا الحب، وفقًا لوسام، هو الذي جعل أئمة المسلمين عبر العصور يعرفون لآل البيت مقامهم ويعظمون شأنهم، مضيفا أن المساجد التي تُبنى على قبورهم تعتبر روضات من رياض الجنة، حيث يُذكر سيرتهم العطرة وأخلاقهم الفاخرة وحياتهم الطاهرة.

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حب ال البيت دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء

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