الأربعاء 08 يناير 2025
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ثقافة وفنون

أرملة الراقص "تويتش": اكتشفت إدمانه للمخدرات بعد وفاته

أليسون وتويتش، فيتو
أليسون وتويتش، فيتو

كشفت  الراقصة، أليسون هولكر، في مذكراتها الجديدة، التي تحمل عنوان، This Far، والمقرر إصدارها بتاريخ ٤ فبراير المقبل، أنها أكتشفت إدمان زوجها الراحل الراقص والدي جي العالمي “تويتش”، للمخدرات، بعد وفاته، وتحديدا أثناء تحضيرها لجنازته.

وقالت أليسون في مذكراتها،""كنت مع أحد أصدقائي الأعزاء حقًا، وكنا ننظف الخزانة الخاصة بـ"تويتش"، ونختار ملابس له للجنازة، عندما اكتشفت مخبأ المخدرات الخاص به.. كانت لحظة محفزة حقًا بالنسبة لي لأن هناك الكثير من الأشياء التي اكتشفتها في خزانتنا، ولم أكن أعرف بوجودها.. لقد كان من المزعج جدًا بالنسبة لي أن أعلم أن هناك الكثير مما يحدث، ولم يكن لدي أي فكرة عنه، كانت لحظة مخيفة حقًا في حياتي لمعرفة ذلك، لكنها ساعدتني أيضًا في معالجة حقيقة أنه كان يمر بالكثير وكان يخفي الكثير، ولا بد أن يكون هناك الكثير من العار في ذلك".

 تفاصيل انتحار الدي جي العالمي

وكشف موقع TMZ، تفاصيل انتحار الراقص والدي جي العالمي ستيفن الملقب بـ "تويتش"، وأوضح الموقع في تقرير له، أن  أليسون هولكر، زوجة الراحل ذهبت للشرطة بعد وقت قصير من اختفاء زوجها، وأكدت أنها تشعر بأن هناك شئ خطأ وأن زوجها في خطر.

وبررت أليسون هولكر شعورها، بأن “تويتش”، غادر المنزل فجأة ولم يكن يرد على هاتفه، وهو ما جعلها تشعر بأن هناك خطأ ما، مؤكده أنه غادر ببساطة المنزل، ولم يكن هناك جدال بينهم من أي نوع.

فيما رافقت عناصر الشرطة  أليسون هولكر إلى منزلها، وقاموا بفحص مكان الإقامة بحثًا عن أي مقطع فيديو أو أدلة تشير أو تدل على المكان الذي ذهب إليه زوجها “تويتش”.

وذكر التقرير أن أليسون، كانت شديد الإصرار على مدى غرابة سلوك “تويتش”، وهو ما جعل الضابط يدرجه على أنه قضية "مفقودة خطيرة".

فيما تحدث موظفي الفندق، الذي عثر فيه على جثة “تويتش”، الذي انتحر بإطلاق الرصاص علي نفسه، موضحين إن ستيفن قام بتسجيل الوصول بحقيبة صغيرة، وحجز ليلة واحدة فقط، وكان لا يبدو مستاءً بشكل واضح، ليتم اكتشاف جثته، بعد أن فشل في تسجيل المغادرة في الوقت المحدد.

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