الأربعاء 08 يناير 2025
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أخبار مصر

تعزيز التعاون الاقتصادي وأزمات غزة وسوريا أبرز ملفات القمة المصرية اليونانية القبرصية اليوم

قادة مصر واليونان
قادة مصر واليونان وقبرص
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تستضيف القاهرة اليوم الأربعاء، قمة مصرية يونانية قبرصية، تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس.

قمة مصرية يونانية قبرصية اليوم

كما يعقد على هامش القمة المنتدى الاقتصادي المصري اليوناني القبرصي بمشاركة وزراء من الدول الثلاثة وممثلين عن شركات من الدول الثلاث.

ومن المقرر أن تبحث القمة أهمية تفعيل أطر التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث وتطوير مجالات جديدة لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة في الدول الثلاث من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.

كما تهدف القمة إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة، عبر الربط الكهربائي بين مصر واليونان ومشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، فضلا عن التباحث في سبل تنمية التعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة والثروة السمكية، والنقل واللوجستيات، والخدمات الصحية.

كما من المقرر أن تتناول القمة تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة الحرب في قطاع غزة والتطورات في سوريا والأزمات في ليبيا والسودان والصومال.

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