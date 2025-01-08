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تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام في كأس كاراباو

تشكيل ليفربول المتوقع
تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام في كأس كاراباو

كأس كاراباو، يستعد نادي ليفربول بقيادة المدرب آرني سلوت لمواجهة ضيفه توتنهام، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية" كأس كاراباو".

تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام في كأس كاراباو
 

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، دييجو جوتا.
 

موعد مباراة توتنهام ضد ليفربول في كأس كاراباو


تنطلق مباراة توتنهام ضد ليفربول في كأس كاراباو في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول أمام توتنهام في كأس كاراباو
 

تذاع مباراة توتنهام ضد ليفربول في كأس كاراباو عبر قناة beIN SPORTS 1.


ويخوض ليفربول تلك المباراة بعد تعادله المثير مع مانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي، بهدفين لمثليهما في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب ليفربول في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم السبت المقبل ضد أكرينجتون في دور الـ64.

وتقام مباراة الإياب بين ليفربول وتوتنهام في كأس كاراباو على ملعب "الأنفيلد" يوم 6 فبراير المقبل.

 

وأقيمت أمس أولى مباريات نصف نهائي البطولة على ملعب الإمارات حيث حقق نيوكاسل الفوز على آرسنال بنتيجة 2-0، على أن تقوم مباراة الإياب بملعب سانت جيمس بارك معقل نيوكاسل يوم 5 فبراير المقبل.

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