الأربعاء 08 يناير 2025
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موعد مباراة توتنهام ضد ليفربول في كأس كاراباو والقناة الناقلة

موعد مباراة توتنهام
موعد مباراة توتنهام ضد ليفربول في كأس كاراباو

كأس كاراباو، يحل نادي ليفربول بقيادة المدرب آرني سلوت ضيفًا على توتنهام، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية" كأس كاراباو".

وتقام مباراة الإياب بين ليفربول وتوتنهام على ملعب "الأنفيلد" يوم 6 فبراير المقبل.

موعد مباراة توتنهام ضد ليفربول في كأس كاراباو


تنطلق مباراة توتنهام ضد ليفربولفي كأس كاراباو في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول أمام توتنهام في كأس كاراباو
 

تذاع مباراة توتنهام ضد ليفربول في كأس كاراباو عبر قناة beIN SPORTS 1.


ويخوض ليفربول تلك المباراة بعد تعادله المثير مع مانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي، بهدفين لمثليهما في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب ليفربول في بطولة كأس أخرى، وهي الاتحاد الإنجليزي، يوم السبت الماضي ضد أكرينجتون في دور الـ64.

وأسدل الستار على مباريات ربع نهائي كأس كاراباو وتحددت الفرق الأربعة المتأهلة للدور قبل النهائي من البطولة.

الفرق المتأهلة لنصف نهائي كأس كاراباو 

وتأهل الرباعي آرسنال وليفربول ونيوكاسل يونايتد وتوتنهام إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة المحترفة.

نتائج مباريات ربع نهائي كأس كاراباو 

أرسنال 3-2 كريستال بالاس 

نيوكاسل يونايتد 3-1 برينتفورد 

ليفربول 2-1 ساوثهامبتون 

توتنهام 4-3 مانشستر يونايتد

وكان فريق توتنهام حجز التذكرة الأخيرة إلى نصف نهائي كأس كاراباو بعدما أقصى نظيره مانشستر يونايتد بعد الفوز بنتيجة 4-3، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025، علي أرضية ملعب توتنهام هوتسبير.

وأسفرت قرعة نصف نهائي كأس كاراباو عن مواجهة من العيار الثقيل بين ليفربول ضد توتنهام، وآرسنال ضد نيوكاسل يونايتد.

ويلتقي ليفربول مع توتنهام في مباراة الذهاب علي ملعب توتنهام ثم يستضيف توتنهام علي ملعب أنفيلد بالدور نصف النهائي.

كما يستضيف آرسنال نيوكاسل في الذهاب ويحل ضيفًا في إياب الدور ذاته لبطولة كأس كاراباو.

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