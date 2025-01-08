بعد قليل، الرئيس القبرصي ورئيس الحكومة اليونانية يصلان إلى القاهرة للقاء السيسي

يصل بعد قليل كل من نيكوس خريستودوليديس رئيس قبرص وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان القاهرة للمشاركة في القمة الثلاثية العاشرة بين اليونان ومصر وقبرص.

ومن جانبه أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس اليوم عن زيارة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى القاهرة اليوم الأربعاء للمشاركة في القمة الثلاثية العاشرة بين اليونان وقبرص ومصر.

قمة مصرية يونانية قبرصية بالقاهرة اليوم

وسيعقد ميتسوتاكيس اليوم اجتماعا ثنائيا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم سيجتمع قادة الدول الثلاث مصر وقبرص واليونان تليها محادثات مطولة بين الوفود كما سيدلي القادة بتصريحات صحفية.

وكانت آخر زيارة لميتسوتاكيس إلى القاهرة في مارس 2024 في إطار زيارة مشتركة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والقادة الأوروبيين لتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وأكدت اليونان على الأهمية الاستراتيجية لاستقرار مصر بالنسبة لأوروبا، وكذلك أهمية القاهرة في الحد من تدفقات الهجرة إلى الدول الأوروبية.

ومن جانبة أكد المتحدث باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس ليتيمبيوتيس أن التعاون الوثيق بين قبرص واليونان ومصر أمر ضروري في مثل هذه البيئة الدولية المتقلبة لضمان السلام والاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتستضيف القاهرة، اليوم الأربعاء، قمة مصرية يونانية قبرصية، تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس.

كما يعقد على هامش القمة المنتدى الاقتصادي المصري اليوناني القبرصي بمشاركة وزراء من الدول الثلاثة وممثلين عن شركات من الدول الثلاث.

ومن المقرر أن تبحث القمة أهمية تفعيل أطر التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث وتطوير مجالات جديدة لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة في الدول الثلاث من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.

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