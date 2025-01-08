الأربعاء 08 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بعد قليل، الرئيس القبرصي ورئيس الحكومة اليونانية يصلان إلى القاهرة للقاء السيسي

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس قبرص

يصل بعد قليل كل من نيكوس خريستودوليديس رئيس قبرص وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان القاهرة للمشاركة في القمة الثلاثية العاشرة بين اليونان ومصر وقبرص.

ومن جانبه أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس اليوم عن زيارة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى القاهرة اليوم الأربعاء للمشاركة في القمة الثلاثية العاشرة بين اليونان وقبرص ومصر.

قمة مصرية يونانية قبرصية بالقاهرة اليوم

وسيعقد ميتسوتاكيس اليوم اجتماعا ثنائيا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم سيجتمع قادة الدول الثلاث مصر وقبرص واليونان تليها محادثات مطولة بين الوفود كما سيدلي القادة بتصريحات صحفية.

وكانت آخر زيارة لميتسوتاكيس إلى القاهرة في مارس 2024 في إطار زيارة مشتركة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والقادة الأوروبيين لتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وأكدت اليونان على الأهمية الاستراتيجية لاستقرار مصر بالنسبة لأوروبا، وكذلك أهمية القاهرة في الحد من تدفقات الهجرة إلى الدول الأوروبية.

ومن جانبة أكد المتحدث باسم الحكومة القبرصية  كونستانتينوس ليتيمبيوتيس أن التعاون الوثيق بين قبرص واليونان ومصر أمر ضروري في مثل هذه البيئة الدولية المتقلبة لضمان السلام والاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتستضيف القاهرة، اليوم الأربعاء، قمة مصرية يونانية قبرصية، تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس.

كما يعقد على هامش القمة المنتدى الاقتصادي المصري اليوناني القبرصي بمشاركة وزراء من الدول الثلاثة وممثلين عن شركات من الدول الثلاث.

ومن المقرر أن تبحث القمة أهمية تفعيل أطر التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث وتطوير مجالات جديدة لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة في الدول الثلاث من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي مصر اليونان قبرص رئيس وزراء اليونان

مواد متعلقة

اليوم، مباحثات مصرية يونانية قبرصية بالقاهرة وانطلاق منتدى الأعمال المشترك

اليوم قمة مصرية يونانية قبرصية بالقاهرة

غدا قمة مصرية يونانية قبرصية بالقاهرة.. القادة يبحثون تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.. وانطلاق منتدى الأعمال الثلاثي لتفعيل شراكة الحكومات والقطاع الخاص

رئيسا قبرص ووزراء اليونان يزوران القاهرة غدا

قمة مصرية يونانية قبرصية بالقاهرة غدا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

ينطلق غدا في القاهرة، تفاصيل منتدى الأعمال المصري القبرصي اليوناني

قمة مصرية قبرصية يونانية بالقاهرة خلال ساعات

السيسي: ايدي مش متعاصة بدم حد ولا أخدت أموال الناس ولا أنا إنسان مش كويس
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: كارثة جديدة بالخانكة، قصة مأساوية في طلاق رنا سماحة، إمام عاشور يرد على احتفاله المثير، حادث مروع لإعلامي شهير

أنا أصيلة وصدقوني، داليا مصطفى ترد على طلبها الطلاق من شريف سلامة (فيديو)

صور جريمته ونشرها على فيس بوك، عامل يذبح زوج شقيقته أمام المارة بسوهاج

شملت البيضاء والبلدي، مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم الأربعاء

القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين

توقف حركة مترو الخط الثالث بمحطتي قباء وعمر بن الخطاب بسبب عطل فني

آخرها قبل 4 أيام من هروبه، وثيقة مسربة تكشف طريقة نقل عائلة الأسد مئات ملايين الدولارات إلى موسكو

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 ببداية التعاملات

منوعات

المزيد

حريق ضخم قرب لوس أنجلوس يدمر فيلات بملايين الدولارات ويجبر الآلاف على الفرار (فيديو)

مصرع وإصابة 6 أشخاص وإنقاذ آخر بتحطم طائرة في أستراليا (فيديو)

جون سينا يعلن اعتزاله مصارعة المحترفين ويكشف عن فرصة أخيرة يسعى لتحقيقها

حياتكم في خطر، السلطات الأمريكية تطالب نجوم هوليوود بمغادرة أرقى أحياء كاليفورنيا فورا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 8-1-2025 في الأسواق

القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 7- 1- 2025 في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن كأس آسيا بالسعودية 2027 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

انتهاء الأجل، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 11 من سورة المنافقون

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 8 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 8 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية