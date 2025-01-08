بعد الفوز على سموحة.. إمام عاشور يثير الجدل باحتفال البالون.. تفاصيل جلسته مع محمد رمضان واللائحة تحسم عقوبته.. كولر يتحدث عن أزمة الصفقات.. وعملية جراحية لنجم المغرب

الدوري المصري، فاز النادي الأهلي على سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وعلى الرغم من الفوز والحصول على ثلاث نقاط تصدر من خلالها المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري، إلا أن هناك سلبيات ظهرت خلال اللقاء.

ولعل أبرز السلبيات طريقة الاحتفال المثيرة لإمام عاشور بالهدف الثاني في مرمى سموحة بعد أن أخرج "بالون" في طريقة أثارت الجدل.

رد إمام عاشور على الأهلي

إمام عاشور أكد لمحمد رمضان أن هناك نجوما يحتفلون بنفس الاحتفال في الملاعب سواء في أوروبا أو في الخليج.

وشدد إمام عاشور لمحمد رمضان خلال حديثه معه أنه شاهد احتفال بعض اللاعبين بهذه الطريقة ليقرر بعدها تكرار الاحتفال مثلما يفعل أي لاعب.

وطلب محمد رمضان من إمام عاشور ضرورة الالتزام في الملعب خلال الفترات المقبلة، والتركيز في تحقيق الانتصارات مع الفريق فقط، في ظل تراجع النتائج طوال الفترة الماضية.

عقوبة إمام عاشور

وأشارت تقارير صحفية أنه سيتم عقوبة إمام عاشور بسبب احتفاله المثير، ولكن بالنظر للائحة عقوبات الاحتفالات الخاصة باللاعبين لم تذكر نهائيًا ما قام به إمام عاشور، وشهدت المادة 17 و18 و19 من لائحة الانضباط عقوبات احتفالات اللاعبين، لكنها لم تتضمن ما قام به إمام عاشور حيث وجاءت كالتالي:

اللاعب الذي يرفع تيشرته ليكشف ما تحته من شعارات أو إعلانات أو أي صور

- رفع أي شعارات أو إعلانات أو صور

- القيام بأداء بعض الحركات تتنافى مع الدين والعادات والتقاليد

- القيام بحركات أو إشارات أو إيماءات عنصرية تخص الدين والعرق والجنس.

إصابة يحيى عطية الله

فيما تأكد حاجة يحيى عطية الله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لعملية جراحية لوجود اشتباه في إصابته بكسر في عظام الوجه على هامش الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته رفقة الأحمر أمام سموحة في بطولة الدوري الممتاز.

وكان أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن يحيى عطية الله، لاعب الفريق، تم حجزه داخل مستشفى مصر الدولي لوجود اشتباه في إصابته بكسر في عظام الوجه.

وكان يحيى عطية الله قد نُقل إلى المستشفى عقب خروجه مباشرة من مباراة الأهلي وسموحة، بسبب إصابة قوية في الوجه تسببت في جرح قطعي في الحاجب.

وأجرى اللاعب المزيد من الفحوصات الطبية داخل المستشفى عقب وصوله، أثبتت وجود اشتباه في إصابته بكسر في عظام الوجه، ويخضع للمزيد من الفحوصات.

التدعيمات في يناير

وخرج مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للحديث من جديد على أزمة الصفقات التي يحتاجها الفريق.

ويعاني النادي الأهلي من غيابات عديدة في الفترة الحالية بسبب الإصابات، ورحيل بعض اللاعبين ما جعل المدرب السويسري يطلب من الإدارة ضم لاعبين جدد في انتقالات يناير لتدعيم الفريق.

وقال مدرب الأهلي: إنه بالنسبة لأزمة التدعيمات فأنا لا أتوقع أن تأتي التدعيمات اليوم، ثم أدفع بها غدا، لأن الأمر يحتاج إلي بعض الوقت.

وأضاف: لكن نحن نتطلع أن تأتي التدعيمات بشكل سريع حتى يكتمل الفريق خاصة خلال المباريات الصعبة المقبلة.

في الوقت نفسه، طلب كولر الاستغناء عن خدمات الثنائي الجنوب أفريقي بيرسي تاو والمغربي رضا سليم خلال فترة الانتقالات الحالية، ويجري الجهاز الفني حاليًا دراسة عدة أسماء مرشحة في هذه المراكز، لاختيار الأفضل لتعزيز صفوف القلعة الحمراء.

الأهلي يبحث ضم البانوبي وزيكو والعش

وهناك موافقة من جانب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على توصية لجنة التخطيط في صفوف النادي الأهلي برئاسة مختار مختار بشأن ضم ثلاثي فريق زد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويستهدف النادي الأهلي بقوة الحصول على خدمات كل من عبد الرحمن البانوني ومصطفى زيكو ومصطفى العش لاعبو فريق زد، وذلك لتدعيم الجناحين ومركز المساك.

الأهلي يهزم سموحة

وسجل محمد مجدى أفشة لاعب الأهلي الهدف الأول في مرمى سموحة مع نهاية الشوط الأول.

فيما أضاف إمام عاشور لاعب الأهلي الهدف الثاني في مرمى سموحة في الدقيقة 50.

وسجل وسام أبو علي الهدف الأول للأهلي في مرمى سموحة بالدقيقة 26، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي خطأ على مهاجم الأهلي بعد العودة لتقنية الفيديو.

وتعرض يحيى عطية الله لاعب الأهلي، لإصابة قوية في الرأس ليتم استبداله بكريم الدبيس في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول.

ورفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الممتاز متفوقا بفارق نقطة واحدة عن الزمالك وبيراميدز في المركزين الثاني والثالث برصيد 14 نقطة بالترتيب.

أبوعلي.‏

وغاب عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العديد من عناصره المهمة في مباراة سموحة، وتأتي قائمة الغيابات علي النحو التالي.

مصطفى مخلوف فني

خالد عبد الفتاح إيقاف

محمد هاني عدم جاهزية

كريم فؤاد إصابة

عمر كمال عبد الواحد إصابة

مصطفى أبو الخير فني

محمد عبد الله إصابة

رضا سليم إصابة

طاهر محمد طاهر إصابة

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