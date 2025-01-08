الأربعاء 08 يناير 2025
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رياضة

ياسر ريان: كولر يرغب في خوض المونديال مع الأهلي والدبيس يحتاج إلى فرصة

مارسيل كولر، فيتو
مارسيل كولر، فيتو

الأهلي، قال ياسر ريان نجم الأهلي السابق إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق يرغب في خوض مباريات كأس العالم للأندية مع المارد الأحمر.

 

معلول أفضل من عطية الله

أضاف ريان في تصريحات تليفزيونية: "علي معلول أفضل من يحيى عطية الله ولا بد من منح كريم الدبيس فرصة".

 

مروان عطية يحتاج يطور نفسه

تابع: "حسين الشحات لاعب مؤثر جدًّا في الأهلي ومروان عطية لاعب مميز ولكن لا بد أن يطور من نفسه وحتى الآن لم يسجل أي هدف مع الأهلي".

وواصل: "انضمام العش والبانوبي للأهلي إضافة لهم والمنافسة داخل الأحمر صعبة، وكولر لديه الرغبة في خوض مباريات كأس العالم للأندية مع الأهلي بشكر كبير".

علي معلول، فيتو
علي معلول، فيتو

تحدث مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أزمة الصفقات التي يحتاجها الفريق خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة سموحة التي جمعت الفريقين أمس في بطولة الدوري الممتاز.  

 

الإصابات تضرب الأهلي

ويعاني النادي الأهلي من غيابات عديدة في الفترة الحالية بسبب الإصابات، ورحيل بعض اللاعبين ما جعل المدرب السويسري يطلب من الإدارة ضم لاعبين جدد في انتقالات يناير لتدعيم الفريق.

وقال مدرب الأهلي: إنه بالنسبة لأزمة التدعيمات فأنا لا أتوقع أن تأتي التدعيمات اليوم، ثم أدفع بها غدا، لأن الأمر يحتاج إلي بعض الوقت.

 

وأضاف: لكن نحن نتطلع أن تأتي التدعيمات بشكل سريع حتى يكتمل الفريق خاصة خلال المباريات الصعبة المقبلة. 

وفاز النادي الأهلي على سموحة بهدفين دون رد باستاد القاهرة  ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. 

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الأهلي النادي الأهلي كولر كأس العالم للأندية المارد الأحمر علي معلول كريم الدبيس ياسر ريان

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