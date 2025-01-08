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محافظات

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 8-1-2025 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم في محافظة الفيوم، فيتو

استقرار  أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، عند أسعار أمس الثلاثاء، وتراوحت  اسعار الفراخ البيضاء،  اليوم الأربعاء، ما بين 85 و95 جنيها للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 85 جنيها.

كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 95 و115 جنيها، وأسعار البط المولر ما بين 90، و95 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 85 و90 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين 110 و120 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 130 إلى 140 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 105 جنيهات، والبط الميسكوفي 115 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 130 و140 جنيها.

أسعار الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه  190 و195 جنيها وفي السوبر ماركت 200 جنيه، وكيلو الأوراك 95 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 110 جنيهات، كيلو صدور بالعظم 135 جنيها، كيلو الدبابيس 135 جنيها، كيلو شيش طاووق 190 جنيها، كيلو حمام كداب 135 جنيها، كيلو كبدة صافي 130 جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 195 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 195 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 195 جنيها، كيلو الأجنحة 75 جنيها، كيلو الهياكل 50 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي إبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي إبشواي الفيوم.

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يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القرى والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد مربي كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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