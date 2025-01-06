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محافظات

ارتفاع أسعار الدواجن بالبحيرة تزامنًا مع أعياد الميلاد (فيديو وصور)

أسعار الدواجن بالبحيرة،
أسعار الدواجن بالبحيرة، فيتو

 ننشر أسعار الدواجن بالأسواق  بـ محافطة البحيرة اليوم الإثنين، وحسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة، ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، حيث تشهد أسعار الدواجن والطيور ارتفاعًا ملحوظا في بعض الأنواع  ويأتي ذلك تزامنا مع الأعياد القبطية.

أسعار الدواجن بالبحيرة، فيتو
أسعار الدواجن بالبحيرة، فيتو
أسعار الدواجن بالبحيرة، فيتو
أسعار الدواجن بالبحيرة، فيتو

 ويسجل كيلو الفراخ البيضاء متوسط سعر 90 جنيهًا، وسعر فراخ الساسو يتراوح بين 95 إلى 100 جنيه للكيلو الواحد، بالإضافة إلى سعر كيلو الفراخ الأمهات 70 جنيها، وسجل سعر الفراخ البلدي ما يقرب من130 جنيهًا للكيلو الواحد.

ارتفاع بسعر كرتونة البيض بمحافظة البحيرة

 كما سجل الفراخ البلدي الفيومي سعر 115 للكيلو الواحد والرومي الاسمر 150 جنيها والأبيض 125 للكيلو الواحد والبط السوداني 135 جنيها والبط الفرنساوي 90 جنيهًا والبط المولار 115 جنيها للكيلو الواحد والمسكوفي 135 جنيهات، وسجلت أيضا الأرانب 135 جنيها وكيلو البانية بسعر 200 وأجنحة الدواجن بسعر 45 جنيها والكبد والقوانص 100 وزوج الحمام بسعر 150 جنيها، وارتفعت سعر كرتونة البيض من 145 إلى 157 جنيها وسجلت سعر البيضة الواحدة سعر 6 جنيهات.

أسعار الدواجن بالبحيرة، فيتو
أسعار الدواجن بالبحيرة، فيتو

ارتفاع الإقبال على الدواجن البيضاء والحمراء تزامنا مع الأعياد القبطية

 وأكد وليد حجازي مالك أحد محال الدواجن بالمحافظة أن أسعار الدواجن شهدت خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في بعض الأنواع، وأيضًا سعر كرتونة البيض، لافتا إلى أن هذا الارتفاع يرجع للإقبال الكبير تزامنا مع الأعياد القبطية وإقبالهم على اللحوم الحمراء والدواجن.

كما تتراوح اللحوم الحمراء ما بين 350 إلى  450 بالنسبة للكيلو الواحد، حيث تتفاوت الأسعار بشكل كبير من محال إلى آخر ومن تاجر إلى آخر، كما تسجل سعر كيلو الحلم بالعظام سعر 250 جنيها. 

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