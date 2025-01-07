الثلاثاء 07 يناير 2025
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البترول: استكمال عمليات تبريد خط البوتجاز المحترق في الخانكة

وزارة البترول تستكمل
وزارة البترول تستكمل عمليات تبريد خط البوتجاز المحترق

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه جار استكمال عمليات التبريد بواسطة فرق عمل المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد للجزء الذي اشتعل صباح اليوم من خط بوتاجاز مسطرد - الهايكستب في نطاق مدينة الخانكة، واستكمال تصفيته من المنتج تمامًا حتي يتسني البدء في عملية إصلاحه.

موقع الحريق بمسطرد 
موقع الحريق بمسطرد 

ومن المقرر أن تكتمل عمليات تبريد وتصفية الجزء المتضرر من الخط بعد 8  ساعات، لتبدأ بعدها فرق العمل المتخصصة في عملية إصلاح الأضرار، وإعادة الخط وتجهيزه للعمل مرة أخرى.

 

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البترول والثروة المعدنية المنطقة الجغرافية مدينة الخانكة وزارة البترول والثروة المعدنية بوتجاز الهايكستب

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