البترول: استكمال عمليات تبريد خط البوتجاز المحترق في الخانكة

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه جار استكمال عمليات التبريد بواسطة فرق عمل المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد للجزء الذي اشتعل صباح اليوم من خط بوتاجاز مسطرد - الهايكستب في نطاق مدينة الخانكة، واستكمال تصفيته من المنتج تمامًا حتي يتسني البدء في عملية إصلاحه.

موقع الحريق بمسطرد

ومن المقرر أن تكتمل عمليات تبريد وتصفية الجزء المتضرر من الخط بعد 8 ساعات، لتبدأ بعدها فرق العمل المتخصصة في عملية إصلاح الأضرار، وإعادة الخط وتجهيزه للعمل مرة أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.