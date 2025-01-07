النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب داخل شقة بالمعادي

انتدبت نيابة المعادي الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل إحدى الشقق السكنية في منطقة المعادي جنوب محافظة القاهرة، وجارٍ استكمال عمليات التبريد اللازمة للحريق لمنع تجدد نشوبه، واتخاذ اللازم قانونًا.

ويقوم حاليًّا رجال المباحث بسؤال شهود العيان الذين تواجدوا في وقت معاصر لنشوب الحريق، وجارٍ استكمال عمليات الفحص اللازمة للوقوف على أسباب الحريق وتحديد القيمة المادية للخسائر جراء الحريق.

كان قد ورد بلاغ إلى أجهزة الأمن بالقاهرة من الأهالي يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية في المعادى وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

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