زاهي حواس يعلن عن كشف أثرى ضخم بالهرم في 2025 (فيديو)

زاهي حواس، كشف الدكتور زاهي حواس عالم الاثار والمصريات، عن أهم اكتشاف أثرى سيتم الإعلان عنه خلال عام 2025.

افتتاح المتحف المصري الكبير

وقال زاهي حواس خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد” في سنة 2025 لدينا أهم حدث ثقافي في العالم كله وهو افتتاح المتحف المصري الكبير وهناك اتجاه لافتتاحه في إبريل واتجاه اَخر لافتتاحه في مايو، واتمنى افتتاحه في إبريل لإرتباطي بالسفر إلي أمريكا.

كشف مومياء الملكة نفرتيتي

وأكد أنه سيتم الكشف عن مومياء الملكة نفرتيتي وإبنتها، وسيتم الكشف لأول مرة عن كيف مات الملك توت عنخ اَمون.

اكتشاف الهرم في سقارة

ولفت زاهي حواس: خلال عام 2025 سيتم الكشف عن هرم في سقارة وهو ما كنا نبحث عنه، خلال الفترة الماضية.



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