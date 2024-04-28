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المتحف المصري بالتحرير يبرز مراحل وصول حتشبسوت لحكم مصر

المتحف المصري بالتحرير،فيتو
المتحف المصري بالتحرير،فيتو

عرض المتحف المصري بالتحرير قطعة أثرية فريدة للملكة حتشبسوت  التي تعد من أبرز الملكات اللاتي حكمن مصر وأقواهن نفوذًا، وكان حكم حتشبسوت نقطة بارزة ليس في تاريخ الأسرة الثامنة عشرة فحسب، بل وفي تاريخ مصر القديم كله.

خطوات حتشبسوت للوصول الي الحكم

وتعد الملكة حتشبسوت هي الابنة الكبرى للملك (تحتمس الأول)، والملكة أحمس، وهي الخامسة ضمن تسلسل ملوك الأسرة الثامنة عشرة، وكانت ملكة حاكمة مصرية قديمة، حكمت بعد وفاة زوجها الملك تحتمس الثاني كوصية على الملك الصغير في البداية، ثم كملكة وابنة الإله آمون بعد أن نشرت قصة نقشتها في معبدها بالدير البحري تؤكد فيها نسبها للإله آمون.

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وكانت حتشبسوت الوريثة الشرعية لعرش البلاد، حيث لم يكن هناك وريث شرعي من الذكور، ولكن كان لها أخ غير شقيق من أبيها هو تحتمس الثاني، من زوجة ثانوية تدعى موت نفرت.


وتزوجت حتشبسوت من تحتمس الثاني، الذي لم يكن أمامه كي يقبض على صولجان الحكم سوى أن يتزوج من حتشبسوت، أنجبت منه ابن وابنتان، مات الابن في طفولته، والابنتان هما نفرو رع، ومريت رع حتشبسوت، وأنجب تحوتمس الثاني، وابنه تحتمس الثالث من أحد الزوجات الثانويات والتي كانت تدعى إيزة.
 

العقبات التي واجهت حتشبسوت للوصول الي الحكم

لم يكن الطريق ممهدًا أمام حتشبسوت، كي تصل إلى الحكم، فقد واجهت بكل إصرار وعناد مجتمعًا وسلطة دينية ذكورية، أبت أن ترى الحاكم إلا في صورة رجل، ومهما يكن من أمر الملكة «حتشبسوت» فإنها واحدة من قليلات من السيدات في العالم القديم ممن وصلن إلى قمة الإدارة في بلادهن، ولقد بذلت كل الجهد لتقنع الشعب في عهدها بأن يقبلها كإمرأة تحكمه، وسواء أقنعت «حتشبسوت» شعب مصر في ذلك الوقت بحكمها، أم لم تقنعهم، فإن ما فعلته كان أعظم بكثير مما فعله من سبقوها على العرش.

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