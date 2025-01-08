الأربعاء 08 يناير 2025
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ثقافة وفنون

اليوم، عرض الحلقة 5 و6 من مسلسل موضوع عائلي

أبطال موضوع عائلي،
أبطال موضوع عائلي، فيتو

مسلسل موضوع عائلي 3، تعرض منصة شاهد اليوم أحدث حلقتين من مسلسل موضوع عائلي، حيث سيتم عرض الحلقة 5 و6 من المسلسل في المساء.

وفي الحلقات الجديدة من المتوقع أن تواصل أسرة إبراهيم “ماجد الكدواني” البحث عن سبيل للعودة هو وأسرته إلى المنزل بعدما تم تشريدهم من قبل عبلة “رانيا يوسف” وسيتم عرض نتيجة الحريق الذي أحدثه خالد وغازي في الحلقة الرابعة من المسلسل.

تفاصيل موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 5 و6 

ومن المقرر عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 5 و6 اليوم الأربعاء في تمام الساعة 11 مساء، حيث تطرح منصة شاهد حلقتين كل أربعاء الساعة 11 مساء بتوقيت مصر والساعة 12 بتوقيت السعودية.

عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3

ويتكون مسلسل موضوع عائلي 3 من 10 حلقات، حيث إنه ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة وتعرض حلقاته عبر منصة شاهد.

أبطال مسلسل موضوع عائلي ٣

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

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