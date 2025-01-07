ماسك الأبرز، تعرف على المتدخلين في الانتخابات الأمريكية

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، المقرب من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بالتدخل في انتخابات عدد من الدول الأوروبية.

ماكرون يتهم ماسك بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

كما حذر خلال كلمة ألقاها أمس أمام السفراء، من خطورة انتقادات ماسك المستمرة للحكومات الأوروبية.

وقال: قبل عشر سنوات، من كان ليتخيل أن مالك إحدى أكبر شبكات التواصل الاجتماعي في العالم سيدعم حركات رجعية ويتدخل بشكل مباشر في الانتخابات، بما في ذلك في ألمانيا".

ماسك ليس الأمريكي الوحيد الذي يتدخل في انتخابات أوروبية

لكن ماسك ليس الأمريكي الوحيد ذو النفوذ السياسي الذي يتدخل في انتخابات أوروبية، معربًا عن دعمه طرفًا ضد آخر.

سبقه أوباما



فقد سبقه إلى ذلك الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما!

ففي نوفمبر 2016، أظهر رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما، الذي كان حينها في نهاية فترة ولايته بعد انتخاب ترامب، دعمه للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبل الانتخابات الفيدرالية الألمانية.

وقال حينها: "الأمر متروك لها لتقرر ما إذا كانت تريد الترشح مرة أخرى.. لكن لو كنت ألمانيًا لكنت انتخبتها".

كذلك، في 4 مايو 2017، بعد وقت قصير من مغادرته البيت الأبيض، تدخل أوباما أيضًا في الحملة الانتخابية الرئاسية الفرنسية.

ففي فيديو نشره إيمانويل ماكرون على إكس، دعا أوباما الفرنسيين إلى التصويت لمرشح "إلى الأمام". وأعرب حينها عن إعجابه بالحملة التي قادها ماكرون، ودفاعه عن القيم الليبرالية.

كما قال في المقطع المصور: "أريدكم أن تعلموا أنني أؤيد إيمانويل ماكرون للمضي قدمًا.."، وفق ما نقلت مجلة "JDD"

أما في العام التالي، فأتى دور الملياردير الأمريكي المجري الأصل جورج سوروس، الذي يمول العشرات من المنظمات غير الحكومية المؤيدة للهجرة والمناهضة للمحافظين في جميع أنحاء العالم.

إذ تبرع حينها بما يقارب 400 ألف جنيه إسترليني لحملة تدعم بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وفق ما نقلت حينها صحيفة الجارديان البريطانية.

إذا ماسك ليس الأمريكي الوحيد الذي أدلى بدلوه في الانتخابات الأوروبية، داعمًا طرفًا على حساب آخر. إلا أن تلك التدخلات لم تزعج حينها ماكرون.

يذكر أن ماسك كان انخرط خلال الأيام الماضية في حرب انتقادات شعواء ضد الحكومة البريطانية برئاسة كير ستارمر، وحزب المستشار الألماني أولاف شولتس، ما استدعى ردًّا صارمًا من الرجلين.

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