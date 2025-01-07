الثلاثاء 07 يناير 2025
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رياضة

كولر يقود الأهلي أمام سموحة بعد تعافيه

كولر
كولر

الدوري المصري، تأكد تواجد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على رأس القيادة الفنية في مباراة سموحة اليوم، بعد تواجده في معسكر الفريق عقب تعافيه من النزلة المعوية التي أبعدته عن مران الفريق أمس، وذلك استعدادا لقيادة مباراة سموحة اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز

من جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن مارسيل كولر، المدير الفني، تحسنت حالته خلال الساعات الماضية بعد تعرضه لوعكة صحية ونزلة معوية أدت إلى غيابه عن المران الختامي لمباراة سموحة أمس.

وتواجد كولر داخل فندق الإقامة، وفي المحاضرة الفنية قبل توجه الفريق إلى استاد القاهرة لخوض مباراة سموحة.

 

مباراة الأهلي وسموحة 

 ويستهدف النادي الأهلي تحقيق الفوز أمام سموحة، حيث يرفع الأحمر شعار لا بديل عن الفوز وذلك لاستعادة نغمة الانتصارات وإرضاء جماهيره الغاضبة، حيث غابات الانتصارات عن الفريق خلال آخر مباراتين، حيث تعادل مع إنبي بدون أهداف ضمن بطولة الدوري المصري، وخسر أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد بدوري أبطال إفريقيا. 

وعلى الجانب الآخر، يسعى الفريق السكندري هو الأخر في تحقيق نتيجة إيجابيه أمام الأهلي، لتحسين وضع الفريق في جدول ترتيب الدوري الممتاز.     

طاقم حكام مباراة الأهلي وسموحة

ترتيب الأهلي  وسموحة في الدوري الممتاز 

 ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد فريق سموحة في منطقة الهبوط حيث يحتل المركز السابع عشر والقبل الأخير برصيد 5 نقاط فقط.  

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة منافسة سموحة في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء في بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

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