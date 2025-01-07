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خارج الحدود

أبواب الجحيم ستفتح على مصراعيها، تهديد جديد من ترامب بشأن الأسرى الإسرائيليين

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، إنه إذا لم تتم إعادة الأسرى الإسرائيليين بحلول موعد تنصيبي فإن أبواب الجحيم ستفتح على مصراعيها.

 

إطلاق سراح الأسري من قطاع غزة

وأمس عاد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إلى التهديد من جديد بخصوص الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، قبل تنصيبه في 20 يناير الجاري.

وعندما سُئل عما يعنيه عندما قال سابقًا إنه سيكون هناك "جحيم يدفع ثمنه" إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل توليه منصبه في 20 يناير، قال ترامب في مقابلة إذاعية مع المذيع المحافظ هيو هيويت: "بالضبط ما تقوله - إذا لم يتم إطلاق سراح هؤلاء الرهائن بحلول الوقت الذي أتولى فيه منصبي، فسيكون هناك جحيم يدفع ثمنه".

 

ترامب أفضل صديق لـ دولة الاحتلال

وأضاف ترامب: "أنا أفضل صديق لإسرائيل.. لقد نقلت السفارة إلى القدس - كان كل شيء جيدًا، بما في ذلك اتفاقيات إبراهيم، وكل حدث إيجابي كبير في إسرائيل مؤخرًا كان بفضلي. يجب أن أشير أيضًا إلى أنني أؤيد السلام - الآن هو الوقت المناسب".

ويضيف: "لا أعتقد أنني مضطر للخوض في هذا الأمر، لكن لن تكون الكلمة "لا تفعل"، كما تعلمون"، في إشارة إلى التحذير الذي أطلقه الرئيس الأمريكي جو بايدن في 10 أكتوبر 2023، في خطاب تعهد فيه بدعم الاحتلال في أعقاب 7 أكتوبر.

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