الثلاثاء 07 يناير 2025
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خارج الحدود

ترامب يعلن عن استثمار إماراتي بقيمة 20 مليار دولار قبل أيام من العودة للبيت الأبيض

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مساء اليوم الثلاثاء أن مليارديرا إماراتيا يستثمر ما لا يقل عن 20 مليار دولار في مراكز البيانات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وهو القرار الذي قال إنه "مستوحى" من انتخابه.

وتابع ترامب: "سوف يتم استثمار ما لا يقل عن 20 مليار دولار خلال فترة قصيرة جدًا من الزمن في الولايات المتحدة، وقد يتضاعف المبلغ، لأكثر من ضعف".

يشار إلى أن ترامب تعهد في وقت سابق، بتسريع عملية الترخيص لمشاريع البناء التي تستثمر ما لا يقل عن مليار دولار في الولايات المتحدة.

 

الكونجرس يصدق على فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

صادق الكونجرس الأمريكي مساء أمس الإثنين على فوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.

 

تنكيس الأعلام الأمريكية خلال حفل تنصيب ترامب

وفي وقت سابق، اشتكى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من أن الأعلام الأمريكية ستظل منكسة حدادا على الرئيس الراحل جيمي كارتر خلال حفل تنصيب ترامب في 20 يناير.

وأمر الرئيس جو بايدن بتنكيس الأعلام لمدة 30 يوما اعتبارا من يوم وفاة كارتر في 29 ديسمبر الماضي، كما هي العادة عندما يتوفى رئيس أمريكي.

وأعلن ترامب عزمه حضور حفل تأبين كارتر في واشنطن في التاسع من يناير، ومع هذا اعترض في منشور على منصة تروث سوشيال التي يملكها على بقاء الأعلام منكسة خلال مراسم تنصيبه.

 

تعليق ترامب على تنكيس الأعلام في حفل تنصيبه

وقال ترامب “الديمقراطيون جميعا سعداء للغاية باحتمال تنكيس علمنا الأمريكي الرائع خلال مراسم تنصيبي”.

وأضاف ترامب أنه بسبب وفاة كارتر الأسبوع الماضي فإن العلم الأمريكي «سيكون منكسا للمرة الأولى على الإطلاق خلال حفل تنصيب رئيس مستقبلي».

وقال «لا أحد يريد أن يرى هذا، ولا يمكن لأي أمريكي أن يكون سعيدا بهذا. دعونا نر كيف ستسير الأمور».

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إنه لا توجد خطط لإعادة النظر في القرار.

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