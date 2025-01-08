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رياضة

محمد عبد الجليل عن أزمة معلول: الأهلي مش شؤون اجتماعية

علي معلول لاعب الأهلي،
علي معلول لاعب الأهلي، فيتو

الأهلي، أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادر على العطاء لمدة موسمين.

وقال عبد الجليل، في تصريحات تليفزيونية: "إمام عاشور، لا يقل عن لاعبين كبار محترفين في أوروبا، وهدفه في سموحة رائع".

حسين الشحات، فيتو
حسين الشحات، فيتو

حسين الشحات مستواه تراجع

وتابع: "حسين الشحات، كان لاعب مهاري ومستواه تراجع وحاليًّا لا يستطيع المرور من أي لاعب في مواقف فردية، وكان مميز بذلك".

وواصل: "محمد الشناوي، قادر على العطاء مع الأهلي حتى الموسم القادم، وأتمنى أن يخرج من الأهلي من الباب الكبير، ويشارك مصطفى شوبير".

الأهلي ليس شؤونًا اجتماعية

وشدد: "الأهلي ليس شؤونًا اجتماعية ليتم تجديد عقد علي معلول ودفع 50 مليون جنيه وهو مصاب، وأنا غير مؤيد لفكرة تجديد عقده وقيده".

كريم الدبيس، فيتو
كريم الدبيس، فيتو

كريم الدبيس لاعب مهاري 

وواصل محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن كريم الدبيس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعب مميز ويمتلك مهارات عالية.

وأضاف: "كريم الدبيس، لاعب مميز، مثل علي معلول، وهو لاعب مهاري وحريف وبدايته كان يلعب جناح، مع وادي دجلة، وتم تغيير مركزه لباك شمال".

وتابع: "من الأفضل مشاركة يحيى عطية الله بسبب خبراته خاصة وأنه يلعب في منتخب المغرب".

واختتم عبد الجليل: "أحمد ربيع، لاعب البنك الأهلي، قد يتألق مع الزمالك مثل الونش، وقد لا يظهر، وضمه مخاطرة".

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