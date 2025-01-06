الإثنين 06 يناير 2025
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حوادث

تحرير 35 ألفا و720 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية

 شن ضباط  الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 

حملة مرورية على مستوى الجمهورية 

 وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى الـ 24 ساعة الماضية – عن ضبط 35 ألفا و720  مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 22 ألفا و102 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و688 مخالفة السير بدون تراخيص، و8 مخالفات موقف عشوائي، و1271 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و9 مخالفات لشروط التراخيص و16 مخالفة دراجة نارية.

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين  وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

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