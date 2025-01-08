كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية بالصعيد.

وتُطرح بمدينة سوهاج الجديدة أرض محطة تموين سيارات بمساحة 6874 مترا بسعر 6470 جنيها، وأرض تعليمي مدرسة بمساحة 6176 مترا بسعر 4690 جنيها، وأرض عمراني متكامل بمساحة 29952 مترا بسعر 4910 جنيهات.

وحددت الوزارة مدة تنفيذ الأرض العمرانية المتكاملة 3 سنوات من تاريخ أول قرار وزاري، والاشتراطات البنائية كالتالي:

-نسبة الأراضي المخصصة للإسكان لا تزيد على 50% من إجمالي مساحة الأرض.

• النسبة البنائية للعمارات لا تزيد على 50 % من المساحة المخصصة للإسكان.

• النسبة البنائية للفيلات لا تزيد على 40 % من المساحة المخصصة للفيلات.

• الارتفاع: (أرضي + دور علوي) للفيلات – (أرضي + 3 أدوار علوية) للعمارات ويسمح بإقامة غرف للأسطح بحيث لا تزيد مساحتها على 25% من المساحة المبنية بالدور الأرضي وتستغل كخدمات للمبنى.

• الكثافة 120 شخصا / فدان للعمارات و45 شخصا / فدان للفيلات.

• نسبة الأراضي المخصصة للخدمات من 8 – 12 % من إجمالي مساحة الأرض.

• النسبة البنائية للخدمات لا تزيد عن 30% من المساحة المخصصة لكل خدمة بالنسبة للأنشطة التجارية والإدارية والتعليمي والحضانة، وبالنسبة للنوادي الاجتماعية لا تزيد على 20% من المساحة المخصصة للخدمة، وللخدمات الترفيهية لا تزيد على 10% من المساحة المخصصة للخدمة.

• الارتفاع المسموح به أرضي + دورين لجميع الأنشطة عدا الحضانة أرضي للحضانة ودور أول لإدارة الحضانة فقط، والترفيهي أرضي + أول ويسمح بإقامة غرف للأسطح بحيث لا تزيد مساحتها على 10% من المساحة المبنية بالدور الأرضي وتستغل كخدمات للمبنى.

 يتم الالتزام باشتراطات الدفاع المدني.

 يتم الالتزام بقيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة.

 يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصري للجراجات وتعديلاته.

 يلتزم المتقدم بمعاينة الأرض المعاينة التامة النافية للجهالة ويعتبر تقدمه قرينة قاطعة علي موافقته علي موقع قطعه الأرض محل الطرح.

ويتم سداد 100% من قيمة الأرض بالجنيه المصري (مع خصم ما تم سداده كجدية حجز) + 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء، وذلك خلال شهر من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس الإدارة.

إنجازات الجهاز المركزى للتعمير في 2024

كما استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنجازات الجهاز المركزى للتعمير في 2024 إحدى الجهات التابعة للوزارة، حيث انتهى الجهاز من تنفيذ 37 مشروعا متنوعًا بين طرق وخدمات ومرافق وإسكان بتكلفة إجمالية 1.068 مليار جنيه، وذلك في إطار توفير جودة الحياة والسكن اللائق للمواطنين.



وأضاف المهندس شريف الشربيني، أن المشروعات التي تولى الجهاز تنفيذها شملت 17 مشروع طرق بإجمالى أطوال 172.6 كم بتكلفة 702.7 مليون جنيه، و16 مشروع مرافق وخدمات بتكلفة 285.7 مليون جنيه، و4 مشروعات إسكان بتكلفة 79.5 مليون جنيه.

وأوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن مشروعات الطرق التي تولى الجهاز تنفيذها شملت: رفع كفاءة ورصف طرق داخلية بالمنطقة السابعة بالإسماعيلية، ورفع كفاءة ورصف طرق داخلية بمنطقة السلام بحي ثاني مدينة الإسماعيلية بالإسماعيلية، وإنشاء نفق مشاة أسفل خط السكة الحديد بحي النهضة بمركز كفر صقر بالشرقية، ورفع كفاءة ورصف طريق القضاة أبو مسعود وإنشاء ورصف طريق الفلاحة بمركز كفر صقر بالشرقية، ورفع كفاءة ورصف طريق (السحارة – أبو شلبي) حتى مفارق أبو كراسيع بمركز ومدينة فاقوس بالشرقية، وإنشاء كوبري سيارات على بحر أبو الأخضر بمركز منيا القمح بالشرقية.

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