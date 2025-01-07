الثلاثاء 07 يناير 2025
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رئيس إسكان البرلمان يكشف سبب تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم

الايجار القديم، فيتو
الايجار القديم، فيتو

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، آخر تطورات ملف تعديلات قانون الإيجار القديم وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا.

 

تأجيل مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: نحن في مجلس النواب قمنا بتأجيل مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم.

 

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موقف الحكومة من قانون الإيجار القديم 

وأوضح: أن تأجيل البرلمان مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم جاء بعد طلب من الحكومة لإعطاء رأيها أولا بعد حكم الدستورية العليا.

قانون الإيجار القديم، واحد من التشريعات الشعبوية التي يترقبها الشارع المصري، والتي مرت بمراحل عديدة من الدراسة والمناقشة داخل قسمي التشريعي - مجلسي الشيوخ والنواب - وجرى حولها حوار مجتمعي موسع، ومن المقرر أن تُستكمل مناقشته والتصديق على التعديلات المستقر عليها.

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