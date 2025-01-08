الأربعاء 08 يناير 2025
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ثقافة وفنون

تصوير مشاهد تجمع بين ميمي جمال وفيفي عبده في العتاولة 2

ميمي جمال، فيتو
ميمي جمال، فيتو

تواصل النجمتان فيفي عبده وميمي جمال تصوير أحداث دورهما في مسلسل العتاولة 2، والمشاهد التي يتم تصويرها حاليًّا تجمع الاثنتين معا في الحارة الشعبية التي تسكنان فيها.

وانتهى صناع مسلسل الجزء الثاني من مسلسل العتاولة من تصوير جميع المشاهد المتعلقة بمدينة الإسكندرية، ويتبقى لهم تصوير عدد من المشاهد داخل مدينة القاهرة والسادس من أكتوبر.

 

وتشهد كواليس العمل إقامة حفل زفاف شعبي للفنان طارق لطفي أحد أبطال العمل والفنانة ثراء جبيل، التي تلعب دور زوجته في الجزء الثاني من العمل.

 وكان مخرج العمل أحمد خالد موسى قد صور عددًا من المشاهد الخارجية من الجزء الثاني لمسلسل العتاولة بكورنيش مدينة الإسكندرية، حيث استغرق التصوير أكثر من خمس ساعات، باستخدام عدد من السيارات ومعدات التصوير الضخمة، كما استعان المخرج ببعض الحافلات الخاصة بنادي الإتحاد السكندري.

 

مسلسل العتاولة 2

ومن المقرر أن يعرض مسلسل العتاولة في شهر رمضان المقبل على عدد من القنوات الفضائية والمنصات الشهيرة، بعد أن حقق الجزء الأول نجاحا كبيرًا في رمضان الماضي. 

 

أحداث مسلسل العتاولة 2

وتدور أحداث مسلسل العتاولة في مدينة الإسكندرية، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

يذكر أن مسلسل «العتاولة» بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الإتربى، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبوسريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، ثراء جبيل، يسرا الجديدى، وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى. 

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الانتهاء من تصوير مشاهد مدينة الإسكندرية بمسلسل العتاولة 2

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