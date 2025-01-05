الأحد 05 يناير 2025
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ثقافة وفنون

نجوم "وتر حساس" في ضيافة لميس الحديدي الثلاثاء

مسلسل وتر حساس؛ فيتو
مسلسل وتر حساس؛ فيتو

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "ON" نجوم مسلسل "وتر حساس"، صبا مبارك وإنجي المقدم وهيدي كرم وذلك في حلقة يوم الثلاثاء المقبل.

يأتي اللقاء الذي يذاع في تمام الساعة التاسعة مساء بعد التفاعل الكبير والمشاهدات الواسعة التي حققها المسلسل الذي عرُض على قناة "ON" خلال الفترة الماضية.

 

كواليس المسلسل

 

يتحدث الضيوف خلال اللقاء عن أدوراهن في "وتر حساس" وأهم كواليس المسلسل والقضايا التي يناقشها، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

 

برنامج كلمة أخيرة 

 

برنامج كلمة أخيرة تقدمه الإعلامية لميس الحديدي من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة مساء.

 

 

 

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وتر حساس مسلسل وتر حساس برنامج كلمة اخيرة لميس الحديدي

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