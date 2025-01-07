الثلاثاء 07 يناير 2025
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إطلاق 95 كائنا مهددا بالانقراض في محمية ملكية بالسعودية (صور)

أرشيفية، فيتو
أرشيفية، فيتو

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، اليوم الثلاثاء، 95 كائنا فطريا مهددا بـ الانقراض في المحمية.

برامج إعادة توطين الأنواع المحلية المهددة بالانقراض

واستقبلت المحمية اليوم 50 ظبي ريم، و30 من المها العربي، و10 من ظباء الإدمي، و5 من النعام الأحمر الرقبة، وذلك ضمن برامج إعادة توطين الأنواع المحلية المهددة بالانقراض واستعادة الأنظمة البيئية وإثراء التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية وتعزيز التوازن البيئي وترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية.

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية محمد علي قربان أن هذا الإطلاق يأتي امتدادا لسلسلة من الإطلاقات التي نفذها المركز في عدد من المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية، من خلال برامج المركز الخاصة بإكثار وإعادة توطين الأنواع المحلية المهددة بـ الانقراض، وإعادة تأهيل النظم البيئية، وإثراء التنوع الأحيائي في المملكة، الذي يمثل إحدى ركائز مبادرة السعودية الخضراء، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية للبيئة، وتحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

                                      

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أشار قربان إلى أن برنامج الإطلاق يجسد عمق التعاون البناء والتكامل مع الشركاء في قطاع الحياة الفطرية، مبينًا أن المركز يعمل على إكثار الكائنات المهددة بالانقراض وتوطينها في بيئاتها الطبيعية وفقا لأدق المعايير والممارسات العالمية من خلال مراكز متخصصة، تُعد في طليعة المراكز العالمية المتخصصة بإكثار الكائنات المهددة بالانقراض وإعادة توطينها في بيئاتها الطبيعية حسب أعلى المعايير المعتمدة.

 

 

جدير بالذكر أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يعمل بالتعاون مع الشركاء على تنفيذ حزمة من الخطط لحماية الحياة الفطرية والحفاظ على التنوع الأحيائي واستعادة النظم البيئية وتعزيز استدامتها، وذلك من خلال برامج إكثار الكائنات المهددة بالانقراض وإعادة إطلاقها في بيئاتها الطبيعية، كما يتابع المركز ويرصد التنوع الأحيائي في المناطق المحمية باستخدام التقنيات الحديثة لتعقب المجموعات الفطرية، وتوثيق المعلومات المتعلقة بكل محمية، وجمع البيانات وفهم الممكّنات والمخاطر التي تواجه الحياة الفطرية.

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