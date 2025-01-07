للعب بجوار ميسي وسواريز، نيمار يوضح موقفه من الانتقال إلى إنتر ميامي

كشف البرازيلي نيمار جونيور، لاعب الهلال السعودي، موقفه من الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، للعب مرة أخرى مع الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وظهرت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة، تربط نيمار بإمكانية مغادرة الهلال والانتقال إلى إنتر ميامي، واللعب مرة أخرى بجوار ليونيل ميسي لويس سواريز، بعدما سبق أن لعب الثلاثي في صفوف برشلونة، قبل رحيله المفاجئ إلى باريس سان جيرمان في 2017.

وقال نيمار، في تصريحات نشرتها صحيفة "جارديان" الإنجليزية: "من الواضح أن اللعب مرة أخرى مع ميسي وسواريز سيكون أمرًا لا يصدق، إنهما أصدقائي، ما زلنا نتحدث مع بعضنا البعض، إعادة ذلك الثلاثي سيكون أمرًا مثيرًا للاهتمام، أنا سعيد في الهلال، سعيد في السعودية، ولكن من يدري، كرة القدم مليئة بالمفاجآت".

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لـ نيمار مع الهلال في يونيو المقبل، ولم يشارك إلا في 7 مباريات منذ قدومه في 2023، حيث أثرت الإصابات على مشاركته.

واسترسل: "عندما ظهرت الأخبار عن مغادرتي لـ باريس سان جيرمان، كان سوق الانتقالات مغلقًا في أمريكا، لم يكن لدي خيار الانتقال إلى إنتر ميامي".

وأوضح: "كان المشروع الذي حصلت عليه من السعودية جيدًا للغاية، ليس فقط بالنسبة لي، ولكن كذلك لعائلتي، كان الذهاب إلى المملكة هو الخيار الأفضل".

الجدير بالذكر أن إنتر ميامي يتواجد في المجموعة الأولى في كأس العالم للأندية 2025، رفقة الأهلي المصري، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

جيسوس يحدد مصير نيمار في الهلال

وتنتظر إدارة نادي الهلال السعودي تحديد مصير البرازيلي نيمار جونيور مهاجم الفريق سواء بقيده بقائمة الفريق يناير القادم من عدمه.

ويحدد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال مصير قيد نيمار بقائمة الفريق المحلية والذي سيكون على حساب أحد أجانب الفريق لو تم ذلك.

وذكرت صحيفة "الجزيرة" السعودية إن إدارة الهلال طلبت من جيسوس تحديد مصير نيمار من القيد في قائمة الزعيم بدوري روشن ويحدد ما إذا كان بحاجة إلى جهود اللاعب في باقي المشوار المحلي أم يكتفي بظهوره الآسيوي قبل الدخول في فترة الانتقالات الشتوية.



يذكر أنه لم يتم قيد نيمار بقائمة الفريق المحلية بداية الموسم الحالي بسبب إصابته مع قيده في القائمة الآسيوية فقط.

وتعرض نيمار للإصابة بالرباط الصليبي ابعدته لأكثر من عام عن الملاعب\

نيمار يدخل دائرة إنتر ميامي الأمريكي



وتضع إدارة نادي إنتر ميامي الأمريكي تضع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الهلال السعودي، ضمن أولوياتها للتعاقد معه، مع اقتراب نهاية عقده مع "الزعيم".

مسيرة نيمار مع الهلال السعودي

ولم يخض نيمار سوى 5 مباريات فقط مع فريق الهلال، وتعرض إلى إصابة بعد ذلك مع منتخب البرازيل غاب على أثرها لمدة عام كامل، ثم عاد منذ فترة، وخاض مباراة أخرى مع الفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث أصيب مرة أخرى وغاب عن الفريق لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع.

ولا يتبقى في عقد صاحب الـ32 عاما مع الهلال سوى هذا الموسم، حيث ينتهي عقد النجم البرازيلي مع ناديه بشكل رسمي في 30 يونيو عام 2025 المقبل.

وكلاء نيمار يكشفون موقفه من عرض إنتر ميامي

ورغم التقارير الأخيرة التي ربطت نيمار بالرحيل عن الفريق، إلا أن وكلاء اللاعب أكدوا في تصريحات سابقة بأن اللاعب يستهدف البقاء والمشاركة مع الهلال السعودي بمونديال الأندية 2025.

ولكن وفقًا لما ذكره موقع "FC Barcelona Noticias"، فإن النادي الأمريكي يستعد لتقديم عرض ضخم لإغراء نيمار؛ إذ أصبح أحد أبرز المرشحين للانضمام إلى صفوف إنتر ميامي خلال الفترة المقبلة.

وبالرغم من اقتراب نهاية عقد نيمار مع الهلال بنهاية الموسم الجاري، إلا أن إدارة النادي السعودي لم تحسم حتى الآن مستقبل اللاعب، خاصة بعد تعرضه لسلسلة من الإصابات منذ انتقاله إلى الدوري السعودي.

وشدد الموقع على أن لاعب نادي برشلونة السابق، يحظى باهتمام كبير من مع أندية سانتوس البرازيلي وإنتر ميامي، المرشحين الرئيسين للحصول على خدمات المهاجم البرازيلي.

إنتر ميامي يسعى لضم نيمار

وتبذل إدارة النادي الأمريكي جهدها لإعادة لم شمل نيمار بأصدقائه السابقين في برشلونة، قبل انطلاق كأس العالم للأندية 2025، حيث يضم الفريق ليونيل ميسي، وسيرجيو بوسكيست، وجوردي ألبا، ولويس سواريز.

يذكر أن النسخة الأولى الجديدة من البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ستكون في الولايات المتحدة، حيث سيواجه انتر ميامي في الافتتاح فريق الأهلي المصري في ملعب هارد روك.

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