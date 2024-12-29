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رياضة

منافس الأهلي، إنتر ميامي يقدم عرضا إلى نيمار قبل كأس العالم للأندية 2025

نيمار، فيتو
نيمار، فيتو

تضع إدارة نادي إنتر ميامي الأمريكي تضع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الهلال السعودي، ضمن أولوياتها للتعاقد معه، مع اقتراب نهاية عقده مع "الزعيم".

مسيرة نيمار مع الهلال السعودي 

ولم يخض نيمار سوى 5 مباريات فقط مع فريق الهلال، وتعرض إلى إصابة بعد ذلك مع منتخب البرازيل غاب على أثرها لمدة عام كامل، ثم عاد منذ فترة، وخاض مباراة أخرى مع الفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث أصيب مرة أخرى وغاب عن الفريق لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع.

ولا يتبقى في عقد صاحب الـ32 عاما مع الهلال سوى هذا الموسم، حيث ينتهي عقد النجم البرازيلي مع ناديه بشكل رسمي في 30 يونيو عام 2025 المقبل.

وكلاء نيمار يكشفون موقفه من عرض إنتر ميامي

ورغم التقارير الأخيرة التي ربطت نيمار بالرحيل عن الفريق، إلا أن وكلاء اللاعب أكدوا في تصريحات سابقة بأن اللاعب يستهدف البقاء والمشاركة مع الهلال السعودي بمونديال الأندية 2025.

ولكن وفقًا لما ذكره موقع "FC Barcelona Noticias"، فإن النادي الأمريكي يستعد لتقديم عرض ضخم لإغراء نيمار؛ إذ أصبح أحد أبرز المرشحين للانضمام إلى صفوف إنتر ميامي خلال الفترة المقبلة.

وبالرغم من اقتراب نهاية عقد نيمار مع الهلال بنهاية الموسم الجاري، إلا أن إدارة النادي السعودي لم تحسم حتى الآن مستقبل اللاعب، خاصة بعد تعرضه لسلسلة من الإصابات منذ انتقاله إلى الدوري السعودي.

وشدد الموقع على أن لاعب نادي برشلونة السابق، يحظى باهتمام كبير من مع أندية سانتوس البرازيلي وإنتر ميامي، المرشحين الرئيسين للحصول على خدمات المهاجم البرازيلي.

إنتر ميامي يسعى لضم نيمار 

وتبذل إدارة النادي الأمريكي جهدها لإعادة لم شمل نيمار بأصدقائه السابقين في برشلونة، قبل انطلاق كأس العالم للأندية 2025، حيث يضم الفريق ليونيل ميسي، وسيرجيو بوسكيست، وجوردي ألبا، ولويس سواريز.

يذكر أن النسخة الأولى الجديدة من البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ستكون في الولايات المتحدة، حيث سيواجه انتر ميامي في الافتتاح فريق الأهلي المصري في ملعب هارد روك.

 

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