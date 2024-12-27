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رياضة

الهلال السعودي يتلقى صدمة قوية بتحديد مدة غياب ياسر الشهراني

ياسر الشهراني، فيتو
ياسر الشهراني، فيتو

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة، مدة غياب ظهيره الأيسر المخضرم ياسر الشهراني، بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب السعودية في بطولة خليجي 26 المقامة بالكويت.

وشارك ياسر الشهراني، صاحب الـ32 عامًا، في مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره البحريني التي أقيمت يوم الأحد الماضي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي - خليجي 26، وخسرها الأخضر بنتيجة 2-3.

إصابة ياسر الشهراني ومدة غيابه

وتعرض اللاعب للإصابة؛ ما أبعده عن معسكر المنتخب الذي فاز لاحقًا على اليمن في الجولة الثانية بنتيجة 3-2 أيضًا، ويستعد لمواجهة العراق في الجولة الثالثة غدًا السبت.

وذكر الهلال السعودي، في بيان رسمي، اليوم الجمعة، أن الأشعة التي خضع لها الشهراني أوضحت إصابته في الرباط الخلفي، ما يتطلب خضوع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لـ3 أشهر.

وبالتالي، يفتقد الهلال خدمات ظهيره المخضرم في معظم فترات الموسم الجاري، الذي يشهد منافسة قوية على الدوري السعودي، وكأس الملك، ودوري النخبة الآسيوي.

الشهراني، الذي يلعب للهلال منذ 2012، شارك هذا الموسم في 13 مباراة بكل البطولات، منها 5 فقط كأساسي.

ويعتمد الزعيم في مركز الظهير الأيسر بصورة أساسية على البرازيلي رينان لودي، لكن تقارير صحفية أشارت إلى إمكانية استبعاده من القائمة في يناير/ كانون الثاني حال أراد النادي إعادة قيد مواطنه نيمار دا سيلفا.

لكن بعد تأكد غياب الشهراني لفترة طويلة، ازدادت احتمالية بقاء لودي في صفوف الفريق حتى نهاية الموسم على الأقل.

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ياسر الشهراني الهلال السعودي منتخب السعودية السعودية خليجي 26

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