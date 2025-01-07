أخبار الرياضة اليوم، كاف يفاجيء القارة السمراء ويرفع جوائز "شان"، الأهلي يعتلي قمة الدوري بعد الفوز على سموحة، تآزم موقف الجزيري مع الزمالك

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة وكان من أبرزها..

جوائز أمم أفريقيا للمحليين

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، اليوم الثلاثاء، أن قيمة جائزة بطولة أمم إفريقيا للمحليين "شان"، كينيا وتنزانيا وأوغندا 2024، قد تم زيادتها بنسبة 75%، حيث يحصل المُتوج باللقب على 3.5 ملايين دولار أمريكي.

كشف "كاف" أيضا، أن قيمة إجمالي الجوائز في بطولة "شان" كينيا وتنزانيا وأوغندا 2024، تم زيادتها لتصبح 10.4 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة تبلغ 32%.

قال رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، باتريس موتسيبي: "نحن متحمسون لبطولة أمم إفريقيا للمحليين، كينيا وتنزانيا وأوغندا 2024.

وقد قمنا بزيادة كبيرة في قيمة جائزة البطل لتصل إلى 3.5 ملايين دولار أمريكي، أي بزيادة تبلغ 75%. كما قمنا بزيادة إجمالي قيمة الجوائز في البطولة لتصل إلى 10.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 32%.

الأهلي يهزم سموحة

وفاز النادي الأهلي على سموحة بهدفين دون رد باستاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمد مجدى أفشة لاعب الأهلي الهدف الأول في مرمي سموحة مع نهاية الشوط الأول

فيما أضاف إمام عاشور لاعب الأهلي الهدف الثاني في مرمي سموحة في الدقيقة 50

وسجل وسام أبو علي الهدف الأول للأهلي في مرمى سموحة بالدقيقة 26، وتم إلغاء الهدف بداعي خطأ على مهاجم الأهلي بعد العودة لتقنية الفيديو.

وتعرض يحيي عطية الله لاعب الأهلي، لإصابة قوية في الرأس ليتم استبداله بكريم الدبيس في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول.

ورفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الممتاز متفوقا بفارق نقطة واحدة عن الزمالك وبيراميدز في المركزين الثاني والثالث برصيد 14 نقطة بالترتيب.

محمود بنتايج لاعب الزمالك

كشف مسعد يوسف وكيل أعمال محمود بنتايج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقف استمرار الظهير المغربي مع القلعة البيضاء، عقب نهاية الموسم الجاري 2024-2025.

وانتقل بنتايج إلى الزمالك مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة مع أحقية شراء قبل نهاية فترة الإعارة.

وقال مسعد يوسف في تصريحات عبر موقع "سيت أنفو سبور": أن هناك مفاوضات جارية مع جميع الأندية التي أبدت رغبة في ضم بنتايج، موضحا أن هذه العروض لا تزال غير رسمية.

وأضاف: "الزمالك لديه رغبة في تفعيل بند شراء اللاعب، لكن المحادثات تبقى قائمة مع جميع الأندية الراغبة في خدمات محمود بنتايج".

وواصل وكيل المغربي:" هناك اهتمام متزايد بشأن بنتايج وفي انتظار ما ستشهده الأيام المقبلة.

واختتم: "ليس لأن الزمالك يريد تفعيل خيار الشراء يعني بالضرورة أن اللاعب سيكون في الزمالك، لا نعلم بعد".

إصابة ثلاثي الأهلي

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي: إن يحيى عطية الله، لاعب الفريق، تم حجزه داخل مستشفى مصر الدولي لوجود اشتباه في إصابته بكسر في عظام الوجه.

وكان يحيى عطية الله قد نُقل إلى المستشفى عقب خروجه مباشرة من مباراة الأهلي وسموحة، بسبب إصابة قوية في الوجه تسببت في جرح قطعي في الحاجب.

وأجرى اللاعب المزيد من الفحوصات الطبية داخل المستشفى عقب وصوله، أثبتت وجود اشتباه في إصابته بكسر في عظام الوجه، ويخضع للمزيد من الفحوصات.

وأوضح طبيب الأهلي أن ياسر إبراهيم تعرض لجرح قطعي في الرأس مما تطلب خياطة ٤ غرز.

كما تحدث جاب الله عن إصابة أشرف داري، قائلًا إن اللاعب اشتكى من ألم في العضلة الخلفية، ويخضع غدًا لفحوصات طبية ويجري أشعة لتحديد حجم إصابته.

وتعرض ثلاثي الأهلي، يحيى عطية الله، وأشرف داري، وياسر إبراهيم، للإصابة خلال مشاركتهم في مباراة سموحة التي أُقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

رد فرانكفورت على انتقال مرموش للسيتي

رد ماركوس كروش، المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت، على التقارير المنتشرة حول اقتراب النجم المصري عمر مرموش، من الرحيل إلى مانشستر سيتي.

وقال كروش في تصريحات نشرتها صحيفة "كيكر" الألمانية: "لم نتلق أي اتصال حتى الآن من جانب مانشستر سيتي، ولم يصلنا أي عرض أو استفسار".

ويقدم مرموش أداءً رائعًا مع فرانكفورت منذ بداية الموسم، حيث سجل 18 هدفًا وصنع 12 بمختلف المسابقات.

وارتبط اسم مرموش بالرحيل عن فرانكفورت، في ظل اهتمام أندية آرسنال وليفربول ومانشستر سيتي وبرشلونة بضمه.

وأضاف: "لقد قلنا بوضوح شديد أن لدينا هدف، والدخول في النصف الثاني من الموسم بفريقنا كما هو سيساعدنا على تحقيق ذلك، ولهذا السبب سيلعب عمر أيضًا أمام سانت باولي السبت المقبل".

وتابع: "هدفنا الأساسي كما هو الحفاظ على الفريق معًا وتحقيق أهدافنا الرياضية".

موقف لامين يامال من السوبر

كشف الألماني هانزي فليك، مدرب برشلونة عن إمكانية مشاركة لامين يامال أمام أتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وافتقد الفريق الكاتالوني جهود لامال بعد تعرضه لإصابة من الدرجة الأولى في مفصل كاحله الأيمن، منتصف نوفمبر الماضي.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي قبل لقاء بلباو: يامال تدرب نحو أربع مرات معنا، وهو جاهز، ومن الممكن أن يلعب أمام بلباو.

وقلل مدرب برشلونة من تأثير قضية عدم تسجيل داني أولمو في الفريق خلال مشاركته في كأس السوبر، وأوضح أنه يجب أن نعمل بوصفنا فريقا واحدا، وعدم تسجيل أولمو فرصة لنا للتقارب أكثر، والعمل بروح أكبر

تأزم موقف سيف الجزيري لاعب الزمالك

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن آخر تطورات موقف إنذار سيف الدين الجزيري لنادي الزمالك وتهديده بفسخ تعاقده.

وكان التونسي سيف الدين الجزيري، هدد مسئولي الزمالك بتقديم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

وتضمن الإنذار الذي قدمه اللاعب عن طريق المحامي الخاص به، أنه حال عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة خلال أسبوعين سيتقدم بشكوى ضد النادي في فيفا.

وتأزم الموقف كون الأسبوعين الذي حددهما الجزيري قاربا على النهاية، حيث ستنتهي المهلة مع نهاية يوم الخميس المقبل.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك أن الموقف تأزم كون الإدارة لم تنظر في أمر شكوى سيف الدين الجزيري بشأن الحصول على مستحقاته المالية حتى الآن بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

وينوي الزمالك عقد اجتماع لحسم هذا الملف إلا أن المهلة قاربت على الانتهاء مما يعني أن اللاعب سيقدم شكوى في فيفا وينقطع عن التدريبات.

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