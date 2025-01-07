الثلاثاء 07 يناير 2025
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رئيس مدينة أرمنت بالأقصر يزور دير مارجرجس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد (صور)

رئيس مدينة أرمنت
رئيس مدينة أرمنت بالأقصر يزور دير مارجرجس

زار العميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة أرمنت، غرب محافظة الأقصر، دير  مار جرجس بالرزيقات وكنائس الطوائف المسيحية بأرمنت لتقديم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد برفقة القيادات التنفيذية بالوحدة المحلية ورؤساء القرى ومجموعة من القيادات الشبابية. 

عيد ميلاد مجيد 2025


وشملت الزيارة دير مار جرجس بالرزيقات وكنيسة الأقباط الكاثوليك بعزبة الدكر بحاجر الرزيقات وكنيسة البشارات بالرياينة ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بأرمنت.

وحرص رئيس مدينة أرمنت على التقاط الصور التذكارية مع القيادات الكنسية والمواطنين رواد الكنائس، وخلال الزيارة نقل لهم تحيات وتهانى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر  بعيد الميلاد المجيد  والتى تؤكد على روح المودة والمحبة والأخوة التى تجمع بين أبناء الشعب المصرى، وأن المصريين جميعا شركاء في بنيان واحد مترابطًا بأواصر المحبة والسلام ويعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان السماوية جميعها.


وكان قد التقى رئيس مدينة أرمنت خلال زيارته لدير مار جرجس بالرزيقات بالقيادات الأمنية من وزارة الداخلية لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط أيضًا وهم اللواء هشام سليم مساعد مدير الأمن والمقدم  أحمد المراغى وكيل فرع البحث  الجنائى والرائد مجدي أمين نائب مأمور مركز أرمنت.

 

 

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