استئصال ورم يزن 15 كيلو من بطن سيدة تبلغ 83 سنة في الفيوم

تمكن أطباء مستشفى الفيوم الجامعي من استئصال ورم يملأ البطن بالكامل والحوض ويضغط على الأمعاء والحالبين لمريضة عجوز تبلغ من العمر 83 سنة، ووصلت أبعاد الورم إلى 33 سنتيمتر، كما وصل وزنه إلى أكثر من 15 كيلو جرام، وتبين أنه من المبيض وتوغل داخل البطن بالكامل، وتم استئصال للورم بالمبيض بالرحم كاملًا.

فريق الجراحين والتخدير الذي أجري الجراحة

أجري الجراحة فريق العمل الطبي الجراحي بمستشفى جامعة الفيوم، واستغرقت عملية استئصال الورم أقل من ساعة، قاد فريق الجراحين، الدكتور محمد إبراهيم أبو سعاد، وضم الفريق الدكتور هشام وجيه عزت مدرس، استشارى الجراحة العامة وجراحات الأورام بمستشفيات جامعة الفيوم، وطبيب مقيم أحمد عبدالستار، وطبيب مقيم أحمد محمد جودة، والدكتوره منار طبيب امتياز بقسم الجراحة العامة.

وضم فريق أطباء التخدير الدكتور محمد شوقي والدكتور حازم علي والدكتور محمود رمضان، مدرسي واستشاري التخدير بمستشفيات جامعة الفيوم، وطبيب مقيم عبد الله وطاقم التمريض بالمستشفى وقد نجح الفريق الطبي في استئصال الورم واستقرار حالة المريضة.

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