إجراءات تسجيل الهواتف عبر تطبيق تليفونى

يبحث المستخدمين فى مصر فى الوقت الراهن عن الإجراءات الواحب اتباعها بشان تسجيل الهواتف عبر تطبيق تليفونى وخلال السطور التالية نستعرض تفاصيل الإجراءات الجديدة الخاصة بحوكمة تشغيل الهواتف المحمولة وآليات تطبيقها.

كل ماتريد معرفته عن الإجراءات الجديدة

قدم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المعلومات التفصيلية حول هذه الإجراءات وآليات تنفيذها بصورة سؤال وجواب وتشمل:

وللتعرف على خدمات تطبيق “تليفوني” خصص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الرابط التالى:

https://www.telephony.gov.eg

فى سياق متصل يشهد سوق الهواتف المستوردة حالة من الركود فى الوقت الراهن بعد ارتفاع الأسعار وتطبيق الضريبة الجمركية فى الوقت نفسه، وهو ما جعل راغبي الشراء فى حالة من التمهل لحين استقرار الأوضاع خاصة بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

وبدأ منذ الأول من يناير 2025 تطبيق رسوم على الهواتف المستوردة من الخارج وقبل تطبيق الضريبة عانى السوق من تخبط فى تسعير الهواتف المستوردة وارتفاعها بشكل جنونى وسط إقبال كبير من المستخدمين على الشراء قبيل تطبيق الضريبة مباشرة، ووصل عدد الهواتف التى تم تفعيلها قبيل تطبيق الرسوم ما يزيد عن 1.2 هاتف ما بين آيفون وسامسونج من أجهزة الفئة العليا S.

وأطلقت مصلحة الجمارك المصرية تطبيقًا وموقعًا إلكترونيًا تحت اسم "تليفوني" لتسجيل الهواتف المستوردة من الخارج، وتحقيق الشفافية في تحصيل الرسوم الجمركية بنسبة 38.5% من قيمة الهاتف.

وقبل يومين من تطبيق المنظومة الجديدة للرسوم تم اكتشاف عمليات تهريب واسعة وبلغت نسبة الهواتف المهربة في السوق المصرية وصلت إلى 80% وفقًا لتصريحات المسؤولين، ما دفع إلى اتخاذ هذا القرار لحماية الصناعة الوطنية

القرار الجديد يأتي لحماية الصناعة الوطنية وتعزيزها والتي تضم خمس شركات عالمية تصنّع هواتفها بالفعل في مصر ما يجعل القرار خطوة إيجابية نحو حماية هذه الاستثمارات، وهذا التوجه يسهم في تشجيع المزيد من الشركات للدخول في مجال تصنيع الإلكترونيات داخل البلاد، مما يعزز من مكانة مصر كقاعدة تصنيع إقليمية.

كما أخذ القرار بعين الاعتبار المصريين العاملين في الخارج، حيث تُفرض رسوم تصل إلى حوالي 38% على الهاتف الثاني الذي يجلبه المسافر، بينما يُسمح للمصري القادم من الخارج بإحضار هاتف شخصي واحد دون تحمل أي رسوم أو جمارك.

تقدم ملحوظ فى تصنيع الهواتف

حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، حيث يتم إنتاج 85% من الهواتف المستخدمة في السوق المحلية داخل المصانع المصرية، وهو ما يعكس نجاح الجهود المبذولة لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وهذه القرارات تمثل خطوة هامة نحو تقليل الاعتماد على الهواتف المستوردة، وتشجيع الاستثمار المحلي في قطاع الإلكترونيات، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل.

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