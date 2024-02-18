طريقة عمل بوكي كيك الفراولة، لذيذة ولا تقاوم
طريقة عمل كيكة الفراولة، الكيك حلوى شهية ولذيذة ولا تقاوم وهى تعتبر من أكثر الحلوى التى تقدم فى المنزلية وهى اقتصادية ومميزة.
وطريقة عمل كيكة الفراولة، سهلة التحضير ويمكن التفنن فى طرق التحضير وبمكونات بسيطة وتحرص ربات البيوت على ضبط خطواتها لضمان نجاحها.
وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل بوكي كيك الفراولة.
مكونات عمل بوكي كيك الفراولة:-
للكيك
3 أكواب إلا ربع دقيق كيك
3 ملاعق صغيرة بيكنج بودر
1/2 ملعقة صغيرة ملح
3/4 كوب زبد غير مملح بدرجة حرارة الغرفة
كوب ونصف سكر
3 ملاعق كبيرة زيت نباتي
4 بيضات كبيرة
كوب وربع حليب
ملعقة كبيرة فانيليا
عبوة حليب مكثف محلى
لصلصة الفراولة
كوب ونصف من الفراولة المهروسة
1/2 كوب سكر
ملعقة صغيرة فانيليا
للكريمة
2 كوب إلا ربع كريمة خفق ثقيلة باردة
3/4 كوب سكر بودر
2 ملعقة صغيرة فانيليا
200 جرام جبن كريمي بدرجة حرارة الغرفة
فراولة اختياري
طريقة عمل بوكي كيك الفراولة:-
- سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت، 176 درجة مئوية.
- ادهني قالب كيك مقاس 9 × 13.
- يمزج الدقيق مع البيكنج بودر والملح في وعاء ويترك جانبًا.
- أخفقي الزبدة والسكر والزيت حتى يصبح لونهم فاتح لمدة 3-4 دقائق.
- ضعي البيض وأخفقي حتى يمتزج جيدًا.
- أضيفي نصف المكونات الجافة إلى الخليط واخلطي حتى تمتزج.
- أضيفي باقي المكونات الجافة واخلطي حتى تمتزج جيدًا.
- أضيفي الحليب والفانيليا واخلطيهم حتى تمتزج جيدًا.
- أضيفي الخليط إلى قالب الكيك ووزعيه بالتساوي.
- اخبزيها لمدة 28-32 دقيقة أو حتى يخرج عود أسنان بالقليل من الفتات.
- اصنعي ثقوبًا في جميع أنحاء الكعكة.
- صبي الحليب المكثف المحلى فوق الكيك وافرديه بالتساوي حتى يتشرب في الثقوب أتركيها قليلًا جانبًا.
- لعمل صلصة الفراولة، أضيفي الفراولة المهروسة والسكر وخلاصة الفانيليا إلى قدر كبيرة.
- يطهى على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى يبدأ في الغليان، اغليه لمدة دقيقة.
- ارفعي الفراولة من النار واسكبيها فوق الكيك.
- وزعيها بالتساوي واتركي الصلصة تدخل في الثقوب.
- ستظل هناك طبقة رقيقة من الصلصة فوق الكعكة، أتركيها وغطي الكيك.
- ثم ضعيها في الثلاجة حتى تبرد تماما.
- لعمل الكريمة، أخفقي الكريمة والسكر البودرة والفانيليا إلى وعاء الخلاط الكبير حتي يتضاعف حجمها.
- أضيفي الجبن الكريمي واخفقي على سرعة عالية تصبح الكريمة ناعمة.
- وزعي الكريمة بالتساوي على الكيكة.
- ضعي الكيكة في الثلاجة لمدة 45 دقيقة قبل التقديم.
- قدمي الكيك بارد بعد أن يقطع.
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