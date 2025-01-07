الثلاثاء 07 يناير 2025
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محافظات

استمرار رفع الأنقاض بمحيط العقار المنهار في منطقة العطارين بالإسكندرية

حى وسط بالإسكندرية
حى وسط بالإسكندرية

واصلت الأجهزة التنفيذية بحى وسط في محافظة الإسكندرية، رفع الأنقاض بمحيط العقار المنهار بمنطقة العطارين. 

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واستعان مسئولو حى وسط بالمعدات لرفع الأنقاض، بالتعاون مع جهاز تجميل المدينة، وإدارة النظافة  لفتح الطريق أمام المارة والمواطنين. 

 

وكانت منطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية  قد شهدت انهيار عقار وسقوط أجزاء من آخر بدون خسائر أو إصابات بشرية فى الأرواح. 

وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية وحى وسط بلاغا يفيد بسقوط  عقار خال من السكان، الكائن في  82 شارع الجوهر.

 

وتبين بالمعاينة بأن العقار مكون من أرضي وثلاثة أدوار علوية، وصادر له قرار هدم رقم 54 لسنة 2024، وتم إبلاغ المالك بسرعة تنفيذ القرار بسبب الخطورة الداهمة علي الأرواح مع تحميله المسئولية الكاملة 
 


كما تبين أيضا سقوط أجزاء من العقار رقم 81 الجوهر من العطارين، واتضح بالمعاينة في وجود قسم العطارين أن العقار مكون من أرضي وسبعة أدوار علوية، كما اتضح سقوط أجزاء من الدور الأول وهو كل الشرفة وسقوط  شرفتين من العقار والصالة بالدور الثاني، وسقوط الشرفة والشباك بالدور  الثالث، وحدوث شرخ كبير بالدور الرابع.

 

وتم تحرير محضر إخلاء للسكان دون المنقولات بقسم العطارين،وتم التنبه علي السكان بالإخلاء من قبل قسم العطارين، كما تم قطع الغاز وجار المتابعة.

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العطارين محافظة الإسكندرية بحي وسط الفريق أحمد خالد

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