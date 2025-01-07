الثلاثاء 07 يناير 2025
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خارج الحدود

رئيسة وزراء الدنمارك ردا على ترامب: جرينلاند ملك لأهلها

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أكدت رئيسة وزراء الدنمارك، ميت فريدريكسن، مساء اليوم الثلاثاء، أن مستقبل جرينلاند يقرره سكانها، بعد أن اقترح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الاستحواذ على الإقليم الدنماركي المتمتع بالحكم الذاتي.

الاستحواذ على الإقليم الدنماركي المتمتع بالحكم الذاتي

وقالت رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن للقناة التلفزيونية الثانية: «جرينلاند ملك لأهلها». وأضافت أن الإقليم الواقع في القطب الشمالي «ليس للبيع» مع وصول دونالد ترامب جونيور، ابن الرئيس الأمريكي المنتخب، إلى الجزيرة.

وتَوَجَّهَ دونالد ترامب جونيور إلى جرينلاند، حيث يزور الإقليم الدنماركي بعد أسابيع من تجديد والده اقتراحاته بأن الولايات المتحدة قد تتمكن بطريقة ما من السيطرة عليه.

ترامب يتحدث عن ضم جرينلاند

ومن جانبه، قال ترامب الأب: «سيسافر ابني، دون جونيور، وممثلون مختلفون، إلى هناك لزيارة بعض المناطق والمعالم الأكثر روعة»، بحسب ما كتبه على منصته للتواصل الاجتماعي، «تروث سوشيال»، ونقلته «وكالة الأنباء الألمانية»، صباح الثلاثاء.

وأضاف ترامب، الذي من المقرر أن يعود لتولي منصب رئيس الولايات المتحدة مجددًا في 20 من يناير الحالي: «إن جرينلاند مكان رائع، وسيستفيد الشعب كثيرًا إذا صارت جزءًا من بلادنا».

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