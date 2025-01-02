الخميس 02 يناير 2025
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خارج الحدود

ترامب: بايدن أسوأ رئيس في تاريخنا وكارثة حلت على أمريكا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

وصف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الخميس، الفترة الرئاسية للرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، بأنها "كارثة بالمطلق" حلت على الولايات المتحدة.

 

ترامب ينتقد إدارة بايدن 

وفي تغريدة له على  منصة “تروس سوشيال ” قال ترامب: "جو بايدن هو أسوأ رئيس في التاريخ الأمريكي، كانت ولايته كارثة بالمطلق".


وأضاف دونالد ترامب في تغريدته: "لن ننسى ما فعله بايدن هو ومجموعته من البلطجية".

وتابع: "سياسات الهجرة الناعمة التي انتهجها بايدن جعلت الإرهاب المتطرف وغيره من أشكال جرائم العنف منتشرة في أمريكا لدرجة يصعب تصديقها".

ترامب يربط هجوم نيو أورليانز بالهجرة غير الشرعية 

وعلق ترامب على الهجوم الإرهابي الذي وقع في نيو أورليانز، وربط الحادث بالهجرة غير الشرعية للمجرمين إلى الولايات المتحدة.

وشهدت مدينة نيو أورليانز في ولاية لويزيانا الأمريكية، حادثًا مروعًا، أمس الأربعاء، أسفر عنه مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين.

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ترامب الهجرة غير الشرعية بايدن أمريكا الولايات المتحدة

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