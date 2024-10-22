الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بناء سور عازل وكوبري عائم مؤقت بقرية البليدة بالعياط بعد حادث قطار مأساوي (صور)

بناء السور العازل،
بناء السور العازل، فيتو
ads

 شهدت قرية البليدة بمركز العياط بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، بداية أعمال إنشاء سور عازل فاصل بين الكتلة السكنية وشريط السكة الحديد، وذلك في أعقاب الحادث الأليم الذي أسفر عن وفاة طفلين شقيقين دهسًا تحت عجلات قطار أثناء عبورهما المزلقان ذهابا للمدرسة الابتدائية.

إنشاء كوبرى عائم مؤقت لخدمة أهالي القرية 

 وتزامنًا مع بدء أعمال بناء السور، تم البدء أيضًا في إنشاء كوبرى عائم مؤقت لخدمة أهالي القرية وتسهيل عبورهم للسكة الحديد لحين الانتهاء من أعمال إصلاح وتطوير الكوبرى الأساسي.

تأتي هذه الخطوات العاجلة تنفيذًا لتوجيهات المسئولين حرصًا على سلامة المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

شريط السكة الحديد محافظة الجيزة مركز العياط قرية البليدة قرية البليدة بمركز العياط بمحافظة الجيزة

مواد متعلقة

محافظة الجيزة تضبط 3333 مخالفة تموينية

وزيرة البيئة تناقش مع البعثة الفنية للبنك الدولي التعاون في مواجهة السحابة السوداء

إغلاق كازينو بشارع الهرم لممارسة أنشطة سياحية دون ترخيص (صور)

إغلاق وتشميع محلات تحولت من سكني إلى تجاري بالجيزة (صور)

أخبار مصر اليوم، التموين: خطة التحول إلى الدعم النقدي الكامل جاهزة للتطبيق، الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بالبحرين الأبيض والأحمر، وزيرة التضامن تفتتح أعمال تطوير مجمع خدمات الإعاقة بعين شمس

ارتفاع حالات الكبد الدهني في الأطفال، أستاذة بالقومي للبحوث تحذر

محافظ الجيزة يوجه بوضع مخطط لتطوير حديقتي البحر الأعظم والمحطة

جهاز السرفيس بالجيزة يشن حملة مكبرة على طريق مصر أسيوط لضبط المخالفات (صور)

الأكثر قراءة

السوبر المصري، صدمة جديدة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مباراة السوبر بعد أزمة لاعبي الزمالك

مساء الجمعة، قطع المياه لمدة ٨ ساعات عن بعض مناطق الجيزة

بناء سور عازل وكوبري عائم مؤقت بقرية البليدة بالعياط بعد حادث قطار مأساوي (صور)

وفاة مفاجئة لمعلمة التربية الرياضية بمدرسة الثانوية بنات في الأقصر

باحث في الشأن الإفريقي يفجر مفاجأة بشأن اتفاقية عنتيبي

أحمد شوبير: قرعة لحسم منافس الأهلي في نهائي السوبر حال انسحاب الزمالك

أزمة مباراة ليبيا ونيجيريا، رئيس الكاف يتوعد بعقوبات قوية

منوعات

المزيد

بيتزا الكوكايين تستنفر السلطات الألمانية

السيطرة على تسرب كيميائي بعد انقلاب صهريج يحمل TEG

خدمته وهو مشلول فتزوّج عليها بعد شفائه، طلاق امرأة ماليزية يثير الجدل

عودة الكهرباء لكوبا بعد 4 أيام من الظلام الدامس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة والكاكا في سوق العبور

انخفاض البصل والبطاطس، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء 22-10-2024

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

رسائل مهمة لوزير التعليم أمام البرلمان (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القبلة في المنام وعلاقته بسداد الديون والتخلص من الهموم

الهدهد لأئمة الصومال: الأخذ بظواهر النصوص دون فهمها أهم أسباب التطرف الفكري

ما حكم الشرع في معاملة الكاش باك؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية