بناء سور عازل وكوبري عائم مؤقت بقرية البليدة بالعياط بعد حادث قطار مأساوي (صور)

شهدت قرية البليدة بمركز العياط بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، بداية أعمال إنشاء سور عازل فاصل بين الكتلة السكنية وشريط السكة الحديد، وذلك في أعقاب الحادث الأليم الذي أسفر عن وفاة طفلين شقيقين دهسًا تحت عجلات قطار أثناء عبورهما المزلقان ذهابا للمدرسة الابتدائية.

إنشاء كوبرى عائم مؤقت لخدمة أهالي القرية

وتزامنًا مع بدء أعمال بناء السور، تم البدء أيضًا في إنشاء كوبرى عائم مؤقت لخدمة أهالي القرية وتسهيل عبورهم للسكة الحديد لحين الانتهاء من أعمال إصلاح وتطوير الكوبرى الأساسي.

تأتي هذه الخطوات العاجلة تنفيذًا لتوجيهات المسئولين حرصًا على سلامة المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.