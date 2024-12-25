الأربعاء 25 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مصدر باتحاد الكرة، مشروع الهدف غير جاهز لاستقبال معسكرات المنتخب

مشروع الهدف، فيتو
مشروع الهدف، فيتو

اتحاد الكرة، كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة المصري، أن مركز المنتخبات الوطنية “مشروع الهدف” بمدينة 6 أكتوبر، غير مؤهل حتى الآن لاستقبال معسكرات المنتخب الوطني الأول، ولذلك فإن معسكر الفريق في أجندة مارس المقبل لن يقام بمشروع الهدف.

 

سرعة تجهيز غرف مشروع الهدف

أضاف المصدر في تصريحات خاصة لفيتو، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، أصدر تعليمات لمسئولي اتحاد الكرة بسرعة إنهاء التجهيزات المتبقية في مشروع الهدف، لاستقبال المعسكرات المغلقة لمنتخبات الشباب والناشئين.

مشروع الهدف، فيتو
مشروع الهدف، فيتو

مقر خاص للمنتخب الأول في مشروع الهدف

وأكد المصدر لفيتو، أن هناك مبنى فندقيا في مشروع الهدف مجهز على أعلى مستوى لاستقبال معسكرات منتخب مصر الأول، إلا أن هناك بعض التجهيزات الأخيرة تجرى به خلال الأيام المقبلة، ومن الصعب أن يكون جاهزا لاستقبال معسكر الفراعنة في شهر مارس المقبل.

يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة، قرر نقل جميع الإدارات في اتحاد الكرة إلى مقر الاتحاد الجديد بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، على أن يتم تحويل مقر الجبلاية إلى متحف مختص بعرض تاريخ كرة القدم المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد الكرة إتحاد الكرة المصرى مركز المنتخبات الوطنية مشروع الهدف المنتخب الوطنى الأول هاني ابو ريدة مجلس ادارة اتحاد الكرة

مواد متعلقة

قرارات اتحاد الكرة، تعيين سيد بخيت رئيسا للجنة المسابقات وزيادة بدلات الحكام

اتحاد الكرة يدعو لجمعية عمومية غير عادية لتعديل اللائحة

التفاصيل الكاملة لأزمة ميكالي مع اتحاد الكرة بسبب نقل إقامته إلى مشروع الهدف

مشروع الهدف يستضيف معسكر منتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة ميكالي
ads

الأكثر قراءة

شعبة الذهب: عيار 21 سيصل لهذا المستوى مطلع العام الجديد

" العدل " تضع شرطا أساسيا لاستكمال استخراج التوكيل من الشهر العقاري

المالية: 38.5% رسوم جمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج

المالية: اللي مش هيدفع جمارك الهاتف المستورد هيبقى في إيده حتة حديدة

سر استبعاد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري

الحكومة تكشف حجم الدين الخارجي الآن ووعدها بشأن 2025

أسعار الليمون تقفز لـ 85 جنيهًا في الأسواق اليوم الأربعاء 25/12/2024

8 أعراض لمتحور كورونا الجديد XEC

منوعات

المزيد

راكب يوثق لحظات الرعب قبل تحطم طائرة أذربيجان (فيديو)

جورجينا تنشر كواليس احتفالها بالعام الجديد مع رونالدو داخل الكهف (فيديو)

وسط إجراءات أمنية مشددة، سوريا تحتفل بعيد الميلاد وسقوط نظام الأسد

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 100 ألف حبة كبتاجون في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 25/21/2024

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 25-12-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء 25-12-2024

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء بالأسواق

المزيد

انفوجراف

5 نصائح من الأرصاد لمواجهة العاصفة الترابية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل القروض سبب في وقوع البلاء والمصائب؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تفسير حلم الضرب في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير قريبًا

لماذا لا يستجيب الله للدعاء؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية