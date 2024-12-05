خبير يكشف سر احتفاظ أمريكا بمكانتها في الاقتصاد العالمي

كشف الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية: إن اقتصاد الولايات المتحدة الامريكية تتجاوز قيمة اقتصادات العالم بـ 109.5 تريليون دولار خلال عام 2024 الجاري، ومن المتوقع أن تصل إلى 139.1 تريليون دولار بحلول عام 2029، واحتفظت الولايات المتحدة بمكانتها باعتبارها الاقتصاد الرائد في العالم.

حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي 28.78 تريليون دولار، وهو بذلك يتجاوز قيمة الناتج المحلي الإجمالي لـ 178 دولة مجتمعة، كذلك يتخطى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية منطقة اليورو بأكملها والتي تضم 20 دولة ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها 16.06 تريليون دولار.

وواصل حديثه قائلا: لا شك إن الولايات المتحدة الامريكية تتراس قائمة أعلى اقتصاد في العالم من حيث قيمة الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، كما إنها تحافظ على هذه المكانة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، ولم تتدحرج منها عكس باقي الدول وعلى راسها الصين التي تصعدت مكانتها حتى وصلت إلى الثانية كأكبر اقتصادات العالم خلال الـ 14 عاما الماضي.

هيمنه الولايات المتحده الامريكية الاقتصادية ترتكز على التقدم التكنولوجي

وتابع رزق: هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصادية ترتكز على التقدم التكنولوجي والإنفاق الاستهلاكي القوي وسوق العمل التنافسي، مع رفع شعار أمريكا أولا التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السياسة الخارجية الأمريكية.

روافد وموارد الاقتصاد الأمريكي

وأما عن روافد وموارد الاقتصاد الأمريكي التى يعتمد عليها فى استمرارية هذه المكانة الاقتصادية، قال: أسباب القوة الاقتصادية تتمثل فى القدرة الابتكارية والتكنولوجية الفائقة والتى عززت الابتكار في مختلف القطاعات، ويضاف إليه حجم السوق والنزعة الاستهلاكية الكبيرة مع عدد سكان يتجاوز 330 مليون نسمة، ويعمل كقاعدة للمستهلكين لزيادة الطلب على السلع والخدمات، مما يجذب الشركات والاستثمارات على مستوى العالم.

وأضاف: كما يتنوع الاقتصاد الأميريكي عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك التمويل والتكنولوجيا والزراعة والتصنيع، ويعزز هذا التنويع المرونة والاستقرار، ويخفف من تأثير التقلبات الاقتصادية في أي صناعة على حدة ويدعم ذلك وجود بنية تحتية مالية ضخمة على رأسها وول ستريت القلب النابض للتمويل العالمي، والدولار الأميركي هو العملة الاحتياطية الرئيسة في العالم، حيث يساهم استقرار النظام المالي الأميركي والاستخدام الواسع النطاق للدولار بشكل كبير في النفوذ الاقتصادي للولايات المتحدة الأميركية.

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