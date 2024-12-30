أسباب إعفاء العملاء من رسوم التحويلات البنكية وانستاباي لمدة 3 شهور

أعلن البنك المركزي عن مجموعة من القرارات تتضمن مد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري، وكذلك مد الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي.

وقال البنك أن ذلك يأتي في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي.

وأضاف البنك في بيان له أنه تأتي هذه القرارات – التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.

جدير بالذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية- التي تم إطلاقها في إبريل 2022- تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.

وشهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها– بلغت ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024 - ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يقرب عن 12.5 مليون عميل.

ويبحث الكثيرين عن الحد الأقصى لعمليات السحب من تطبيق إنستا باي شهريا.

وكشف مسئولون عن التطبيق أن الحد الأقصى للسحب شهريا من خلال استخدام إنستا باي 400 ألف جنيه.

حدود السحب من إنستا باي

وتختلف حدود السحب من التطبيق بين الحد الأقصى للسحب في المعاملة الواحدة، والذي يصل إلى 70 ألف جنيه، والحد الأقصى للمعاملات في اليوم، والذي بلغ 120 ألف جنيه.

وتقدم شبكة المدفوعات اللحظية “إنستا باي” التي تم إقرار العمل بها في العديد من البنوك خدمات عديدة.

ومن بين تلك الخدمات المعاملات غير المالية المتاحة لعملاء البنوك عبر استخدام التطبيق.

إنستا باي

وتضم قائمة المعاملات غير المالية التي يتم إتاحتها عبر تطبيق إنستا باي ما يلي:

أ-الاستعلام عن الرصيد.

ب- كشف الحساب المختصر.

ج- تعيين رقم سري (IPN PIN) لكل حساب مصرفي مسجل.

يبحث العديد من عملاء البنوك عن الطرق والخطوات التي يجب اتباعها بهدف استرداد أموال يتم تحويلها بالخطأ عبر تطبيق إنستاباي.

وأوضح مسئولو التطبيق أن هناك عدة خطوات يجب على العملاء اتباعها فور تحويل أموالهم بالخطأ وهي كالتالي:

التواصل السريع مع البنك المسجل عليه حساب العميل.

تقديم طلب يسمى بـ«النوايا الحسنة» من أجل استرداد المبلغ من الشخص المحول إليه بالخطأ، وذلك من خلال الرقم المرجعي للمعاملة.

بعد تقديم طلب النوايا الحسنة، سيتواصل البنك مع الشخص المحول إليه المبلغ بالخطأ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.