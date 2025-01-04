رسالة قوية من جمال شعبان لطبيب قلب مشهور قرر الاعتزال بسبب قانون المسئولية الطبية

وجه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، رسالة لرائد جراحة القلب بالأزهر الدكتور الحسيني جميل، الذي قرر اعتزال جراحة القلب، والاكتفاء بالتدريس فقط تجنبًا للحبس أو الغرامة في قانون المسؤولية الطبية.

جمال شعبان يوجه رسالة لرائد طب القلب الحسيني جميل

وقال الدكتور جمال شعبان في رسالته لـ الدكتور الحسيني جميل، صاحب أول قرار اعتزال لجراحة القلب بسبب قانون المسئولية الطبية: "رسالة إلى الأخ الأكبر بروف الحسيني جميل، أما قبل.. أخي الأكبر، فأنت الجميل أسمًا ومسمى وشكلًا ومعنى، وأنت من رواد جراحة القلب في أعرق جامعة في العالم جامعة الأزهر، وممن زادهم الله بسطة في العلم والجسم".

رائد جراحة القلب الحسيني جميل يعتزل الجراحة، فيتو

وتابع الدكتور جمال شعبان رسالته لصاحب أول قرار اعتزال جراحة القلب بسبب قانون المسئولية الطبية، فقال: "أما بعد أخي الأكبر، أرجو مراجعة قرار اعتزالك الجراحة لأن مغزي قرارك وصل إلى من يهمه الأمر، ولأن مصر في هذه المرحلة في حاجة إلى الشامخين الأقوياء من أمثالك، ولأن شباب الأطباء يحتاجون الرموز والمثل العليا وكواكب الهدي وقناديل الإلهام من أمثال حضرتك".

وأكمل جمال شعبان رسالته قائلًا: "أخي الأكبر لعمرك هذا قدرنا أن نحمل رسالة الطب تعليما نظريا وعمليا للأجيال الصاعدة كما تلقيناها من الآباء الأوائل، لا نبرح عن تلكم الغاية النبيلة، مادامت قلوبنا تنبض.. وختامًا لك مني تحية وسلام، حفظ الله مصر وأطباءها النابغين".

قرار اعتزال رائد طب القلب بجامعة الأزهر

الجدير بالذكر أن أستاذ جراحة القلب والصدر، ورئيس الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر بالأزهر، الدكتور الحسيني جميل، أعلن اعتزاله ممارسة الجراحة، والاكتفاء بالتدريس فقط تجنبًا للحبس أو الغرامة في قانون المسؤولية الطبية.

الدكتور الحسيني جميل رائد جراحة القلب والصدر، فيتو

وقال الدكتور الحسيني جميل في قرار اعتزاله الطب، عبر حسابه بالفيس بوك: "تخصصت جراحة قلب يوم أن كان الطبيب المصري سيبدأ في مصر وفي دول العالم، واليوم وبعد أن تضافرت جهود المشرعين والمسئولين عن الصحة فى مصر لجعلي مجرمًا، ونظرًا لأني أعمل في تخصص وفاة المريض فيه أو حدوث مضاعفات أو أخطاء جسيمة، أو غير جسيمة، كما أطلقوا عليها السادة المشرعين مع كل الاحتياطات والتجهيزات واردة بنسب عالمية".



أضاف الدكتور الحسيني جميل "أعلن اعتزالي ممارسة الطب الإكلينيكي والجراحة، واكتفى بكونى أستاذ في الجامعة، لا أمارس غير التدريس حتى لا أحبس أو أغرم أو ما أطلقوا عليه جبر الضرر، أو التعويض عن عمل أديته بتفانى، وتعرضت فيه في كثير من الأوقات؛ أنا وكل زملائي من الأطباء، لنقل العدوى من المرضى بفيروس س وخلافه دون تعويض، أو جبر ضرر أو حتى علاج لكثير من الزملاء الذين أصيبوا واحتاجوا زرع كبد ولم يجدوا من يتحمل نفقات علاجهم وحسبي الله ونعم الوكيل...!"





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