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تفاصيل وفاة ممرض شاب بالشرقية بسبب توقف عضلة القلب

وفاة ممرض شاب بالشرقية،
وفاة ممرض شاب بالشرقية، فيتو

انتابت مواقع السوشيال ميديا بمحافظة الشرقية، حالة من الصدمة والحزن الشديد لوفاة الممرض الشاب “أحمد محمد سليمان” 43 عامًا أخصائي التمريض بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الزقازيق العام، والذي وافته المنية إثر توقف في عضلة القلب.

وفاة صيدلي بأزمة قلبية بعد ساعات قليلة من رحيل صيدلانية بالشرقية

حزن القطاع الطبي بعد وفاة الممرض الشاب

وسادت حالة من الحزن الشديد القطاعَ الطبي بمحافظة الشرقية بعد وفاة الممرض الشاب إثر توقف في عضلة القلب أثناء تلقيه العلاج داخل المستشفى.

فيما يستعد عشرات المعزين لتشييع جثمان الفقيد بمسقط رأسه، وتحولت صفحات الأطباء على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى دفتر عزاء كبير ينعى ببالغ الحزن والأسى الصيدلي الراحل، ويتحدث عن دماثة أخلاقه ومواقفه الإنسانية النبيلة والكريمة في التعامل مع جميع زملائه وجيرانه.

وكيل وزارة الصحة بالشرقية ينعي وفاة أخصائي التمريض بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الزقازيق العام

وتقدم الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والعاملون بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، وجميع العاملين بمستشفى الزقازيق العام، بخالص العزاء والمواساة في وفاة المغفور له الزميل الممرض أحمد محمد سليمان صالح أخصائي التمريض بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الزقازيق العام، وزوج الزميلة نورا جلال خليل بإدارة الموارد البشرية بديوان عام المديرية، والذي وافته المنية عن عمر يناهز الـ٤٣ عامًا، إثر توقف في عضلة القلب.

كما يتقدم الدكتور هاني جميعة بخالص العزاء لزوجة الفقيد سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.


الدكتور جمال شعبان أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية يكشف سبب الوفاة

وأكد الدكتور جمال شعبان أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية أن الأزمات القلبية زادت في الآونة الأخيرة لأسباب كثيرة منها التوترات والضغوط، وارتفاع ضغط الدم في سن صغير، إذ إن ٢٦٪؜ من المصريين البالغين ضغطهم مرتفع، بالإضافة إلى ارتفاع  نسبة المصابين بمرض السكر.

وأضاف أنه من ضمن الأسباب أيضا عدم ممارسة الرياضة وعدم المشي مما أدى إلى ترهل الجسم وارتفاع نسبة الكولسترول الضار، وأيضا نوعية الأكل غير الصحي والسمن الصناعي والمشروبات الغازية، والتدخين والمسكنات بكثرة والمخدرات، والمكملات الهرمونية دون إشراف طبي.

وتابع أن التاريخ العائلي الوراثي له دور كبير أيضًا في الأزمات القلبية، مشيرا إلى أن هناك عائلات عندها استعدادا لأمراض تصلب الشرايين وأزمات القلب.

 

أعراض الأزمات القلبية 

وأشار عميد معهد القلب السابق إلى أنه ينبغي عند الشعور بتعب القلب، يجب الاكتشاف المبكر، واكتشاف الضغط بالقياس، والسكر والكولسترول بالتحليل وضبطهم بالعلاج.  

وأوضح أنه من ضمن علامات تعب القلب الشعور بأي وجع في منطقة الصدر غير معتاد ويزيد هذا الوجع مع المجهود سواء كان الوجع على شكل حموضة أو حرقان أو سكاكين تقطع، وقد يأتي على شكل نهجان ورفرفة في القلب وعرق.

وأشار الدكتور جمال شعبان الى أنه يتم إسعاف مريض الأزمة القلبية بتناول ٤ أقراص أسبرين أطفال، أو ٤ أقراص مضاد للصفائح بلافيكس، أو لصقة نيترودرم على الصدر، أو استدعاء الإسعاف في حالة عدم سكون الوجع، كما يجب عمل تدليك للقلب.

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