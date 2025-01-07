الثلاثاء 07 يناير 2025
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محافظات

العثور على جثة مسنة داخل منزلها بالقليوبية

العثور على جثة ربة
العثور على جثة ربة منزل ببنها، فيتو

 عثر أهالي قرية ساحل دجوى التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، على جثة ربة منزل داخل منزلها، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق العامة التحقيق.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بقرية ساحل دجوى التابعة لمدينة بنها

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف المقدم احمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها والرائدان أحمد محسن عمارة ومصطفى الديب معاونا المباحث، وتبين من التحريات الأولية أن ربة المنزل تقترب من الـ 60 عاما، وتعيش داخل منزلها ويتردد عليها زوج نجلتها لأخذ حصته من الخبز بموجب البطاقة التموينية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها التعليمى لاتخاذ اللازم وانتداب الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة. 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية محافظة القليوبية بنها القليوبية

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