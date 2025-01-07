رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد البوابة الجديدة أمام كلية الطب البيطري

تفقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، الأعمال الإنشائية للبوابة الجديدة أمام كلية الطب البيطري، بحضور لفيف من القيادات الإدارية، كما تابع رئيس الجامعة الأعمال الإنشائية للميدان أمام الطريق المؤدي لكلية الطب البيطري، وذلك فى إطار حرص الجامعة على توفير أقصى درجات الأمن والسلامة وتحقيق السيولة المرورية بالجامعة.

وأشار عكاوي إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية، وعمل بيئة جاذبة وتوفير مختلف الخدمات، وشهدت الجامعة العديد من أعمال تجميل الميادين، وتأهيل الأرصفة وتهذيب المزروعات، والاهتمام بالمظهر الحضاري والهوية البصرية.

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